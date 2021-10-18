換命真相︱譚俊彥死過翻生　穿越過去救未婚妻

無綫台慶劇《換命真相》今晚（18日）首播，劇集以採用倒敍式演繹，甫開始交代「維利大廈」倒塌、令到譚俊彥劇中未婚妻鄧佩儀，以及同父異母妹妹蔣家旻慘死！而鏡頭一轉就回到大廈倒塌前，於「朱筱筱」陳庭欣嘅喪禮上，中學時期嘅死黨鄧佩儀、蔣家旻同劉佩玥重聚。其中見鄧佩儀同劉佩玥全程面左左，儀式完咗就速逃，但緣分呢樣嘢真係好難講，同晚佢哋再喺由細到大都成日去嘅荳品店相遇，劇情才交代鄧佩儀同劉佩玥疑似因為爭仔而反面，最後再次不歡而散。

轉讓市值3,000萬Cafe

直到佢哋3個收到飾演律師、同韓星朴寶劍撞名嘅朱敏瀚電話，受陳庭欣所托轉達遺囑，要求3女共同經營Cafe「小小時光」一年，原來佢哋4個喺中學嗰陣嘅心願係開間Cafe。當鄧佩儀、蔣家旻同劉佩玥參觀嘅時候所有回憶全即湧現，而遺囑嘅附帶條件係要佢哋同時住喺樓上住宅，一年後就可以將呢間市值3,000萬嘅Cafe轉讓，劉佩玥聽到心心眼，只有鄧佩儀心存多個疑問，所以起初都唔肯妥協，最後蔣家旻出口相勸，3女答應履行遺囑。

另一邊廂，譚俊彥一直鬼鬼祟祟咁跟蹤佢哋，仲一口答應租借朱敏瀚嘅下層單位，目的似係想近距離監視住眾人嘅一舉一動，其中一幕見航拍喺空中失控險擲中鄧佩儀個頭，即英雄救美扑出去相救，事後一臉緊張抱住問對方有冇事，但呢個舉動嚇親女方，譚俊彥尷尬離開。今集尾段就Flashback番譚俊彥同蔣家旻墮下的一刻，原來他被一道閃光打中，死過翻生醒番發現時間倒帶至3個月未發生冧樓意外前，他立心要阻止意外發生同救回所愛的人。