【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月十四庚子土滿日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：開業、動土、拜師

忌：結網、放水、開池

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座

退一步海闊天空，多包容另一半可化解矛盾。

金牛座

心神恍惚，易因私事而影響你的耐性與判斷。

雙子座

與人交談要留意語氣，以免引起對方誤會。

巨蟹座

宜用心經營感情關係，約另一半食飯睇戲吧！

獅子座

強化個人優勢，單身者將跟好姻緣愈走愈近。

處女座

雖然有些少麻煩出現，但好心情不致受影響。

天秤座

抽空陪家人聊天，有助促進感情，減少誤會。

天蠍座

不要凡事都攬上身，宜改變一下強勢的作風。

人馬座

能夠看穿別人的心思，是拓展人脈的好日子。

山羊座

家和萬事興，切勿對家中的人和事不聞不問。

水瓶座

財運亨通，易獲得額外收入，淺橙色助開運。

雙魚座

人算不如天算，宜做好迎接突發事故的準備。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）猴 人氣差

鼠

才思敏捷，不怕與人競爭，易脫穎而出。

牛

事業運上升，有望一展所長，前途光明。

虎

多勞多得，只要肯努力，職場上位在望。

兔

貴人運強，不乏事業發展機遇，宜把握。

龍

桃花正在萌芽，單身者不難找到意中人。

蛇

陪身邊人好好玩一天，有助放鬆身心。

馬

是日沖煞，內心鬱悶，宜找機會發洩。

羊

活力充沛，做事爽快，能帶起工作氣氛。

猴

人氣稍遜，付出被別人漠視，信心受挫。

雞

工作表現受到肯定，付出與收入成正比。

狗

財運旺，投資眼光精準，易獲意外進帳。

豬

運勢低迷，容易破財，處理錢銀要謹慎。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

反轉豬肚的面相

在面相上，眼眉在我們的運程上佔了一個非常重要嘅位置。而眼眉簡單去區分，有長短、濃疏、粗細、直彎等等幾個重要特性。

眼眉的長短，用眼尾去做準則，如果眉尾長度去到眼尾水平線為之標準，長過眼尾好多就為之過長，相反，就為之短。

眼眉的長短在標準位置，性格上比較長情、有志氣、做事有計劃、有部署，所以容易成功。眼眉過長，反而要扣分，個性比較優柔寡斷、被動、積極性唔強，如果要成功，要有人在後面鞭策、推動，否則一世都係平平淡淡、成就不大。眉短嘅人，做事較性急，諗到就要去做，喜歡即興，由於計劃能力不強，好多時都會失預算，想法不會太過長遠，比較短視，但又想有好嘅回報，所以會有種急功近利嘅心，但值得欣賞是，做起事情會比較獨立，不假手於人，靠自己去努力爭取。

眼眉叫做「文采之官」，代表一個人嘅才華，一般有文采的人，都會眉清目秀，而且比較聰明及有財智。

很少人的眼眉是反方向逆生，看見這眼眉，大家要非常小心，這些人性格比較惡劣，只會重視自己得益，自私自利之外，可以為利益做出違背良心的事，甚至連親情都可以置之不理，反轉豬肚，所以要小心提防。