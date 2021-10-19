東方日報C1：網傳KTV封殺名單　蔡依林許志安歌曲疑全下架

繼內地傳出「25位全渠道劣迹藝人」遭封殺後，網上再有傳47名中港台歌手的歌曲在部分內地KTV被全線下架，最令人錯愕的是台灣天后蔡依林（Jolin）、許志安及韓團TWICE的台灣成員周子瑜都榜上有名！Jolin的粉絲團針對該份「下架名單」發文澄清，停工多時的許志安則頭耷耷玩貓散心。

前內地網傳出一份聲稱是官方部門發出的「25位全渠道劣迹藝人」名單，除了有被歸為「政治問題」類別而位列榜首的內地女星趙薇外，還有「逃稅雙嬌」范冰冰、鄭爽，以及涉強姦罪的吳亦凡。近日內地整頓娛圈的範圍疑再擴大，再有兩份「新名單」流出，指47位中港台歌手的歌曲被部分內地KTV全線下架！

在網上流傳的其中一張「敬告名單」中，雖然圖片模糊，未能清楚看到歌手名字，但可見抬頭寫着「據市文旅局通知，從即日起，對中國大陸、台灣、香港許志安、蔡依林等47名道德敗壞、從事過違法或不道德活動的劣迹藝人，1,376首音樂作品予以下架」。另一份25人名單中，註明「因文化局要求，以下列表中藝人歌曲已下架」，趙薇排首位，其餘藝人包括吳亦凡、羅志祥、柯震東及周子瑜等。

安仔蒲頭擬領養貓咪

上述兩份名單曝光後即引發網民熱議，皆因趙薇、柯震東及吳亦凡等多次被指為「劣迹藝人」，在內地KTV「被消失」不足為奇，不過Jolin、許志安及周子瑜成為「遭封殺生力軍」，實在令人摸不着頭腦。

當事人之一的Jolin至截稿前未有就傳聞發表意見，她原定去年在上海、湖北、四川、天津、佛山等地舉行巡唱，但受疫情影響統統延期，自4月完成台北小巨蛋個唱後，只做過一次直播及出席活動，曾表示下半年未有工作計劃。她早前在奧運期間，被指在社交網支持台灣羽毛球手戴資穎，遭網民留言洗版指摘她台獨，不過有網民指她其實亦有為鄭州水災祈禱。

同樣榜上有名的許志安，2年前被發現與無綫藝人黃心穎在車廂中親熱，雖然在記者會聲淚俱下道歉，但難以挽救事業，早前拍完台灣劇後，一直未有新工作。昨日本報拍得他出關到淺水灣的愛護動物中心，頭戴鴨舌帽、穿格仔襯衣，似有意領養小貓咪，但最終空手而回。問到可知道捲入「KTV下架」傳聞？他全程封口，搖搖頭似示意不知情，再問到可擔心影響在內地的發展？他似點點頭，細聲說句「唔好意思」就上車，開車前還向記者揮手道別。

網民實地考察

有網民稱親自去了KTV做「實地考察」，發現歌單上未能搜尋到Jolin的歌曲，但亦有網民聲稱依然可點唱，並指央視仍有播放其歌曲《日不落》，故質疑下架名單的可信性。另有網友上載在文化和旅遊部辦公廳於9月份回覆的文件，信中回覆有關網傳「劣迹藝人」及「失德藝人」名單，指「訊息不存在」。

由於傳聞滿天飛，Jolin的粉絲團昨日在社交網發文澄清：「關於近期『個別KTV下架蔡依林』的不實傳聞，官方粉絲團及官方後援會提醒各位歌迷，不信謠不傳謠。」並強調有個別惡意營銷帳號、別有用心的媒體用戶，未經文旅部書面同意，使用模糊語言進行虛假、誤導性宣傳、發布虛構事實是擾亂公共秩序的行為，已向文旅部、網信辦及各平台站方舉報。

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