追夢火不熄　李海清唔參加《造星IV》為密冚年齡秘密

前女子組合Mascara成員李海清（Jojo）闊別樂壇2年再戰，以獨立跳唱女新人身份先後推出《話》及《I Hate That！》2首歌，自覺心中還有團火想搏一鋪追夢︰「中間嘅時間不停練歌、練舞。（有冇諗過去參加《全民造星IV》？）好多朋友都有咁問，但我有死穴，哈哈！」而她所指的便是「女人的秘密」︰「驚身份、年齡曝光！呢個我真係死守，所以先唔夠膽參加。」

相反，對於戀情Jojo極為大方，冧指獲另一半大力支持︰「一齊咗年幾，一開始佢知我做歌手都有少少冇安全感，依家信任多咗，就愈嚟愈放心，所以幾穩定，本身我想搵佢做MV男主角，但係佢唔肯出鏡，其實平時同佢影相佢都唔係咁想囉！」要性感打扮都放心？她自言不抗拒︰「幾鍾意添！覺得適當健康係靚嘅。（最大尺度？）之前做KOL有影過內衣品牌嘅相，所以內衣、泳衣都得，總之唔係為露而露。」

為維繫其「燒錢」的歌手夢，她除了設立個人美容品牌之外，還兼任私人健身教練︰「做獨立歌手真係超級困難！原來冇大公司嘅Support係會爭咁遠，到自己落手做先知樣樣都係錢，唔係造咗隻歌出嚟就完，仲要靠好多宣傳、電台訪問。」入不敷支會有壓力？Jojo表示還好，因為立心追夢前已儲定「子彈」，目標今年出3首歌，然後2年後可以開小型音樂會。