貓貓與你一起迎接2022年

還有不到3個月，就要迎接2022年，每次想到要在新一年必須去舊迎新的東西，日曆、台曆和有日期的手帳絕對在其中，對於要對足一年的它們，當然要「精挑細選」自己喜歡的款式，而對貓奴來說，能夠一年365日都對住貓貓就最開心囉！

日本雜貨網站Felissimo的貓部聯同日本的漫畫家、畫家，以及從貓奴們收集得來的主子圖片，推出了幾款2022年的手帳或日曆，讓用家每天都見到可愛的貓貓，真是滿滿的正能量呀！第一款是與日本漫畫家山野りんりん合作推出的手帳，除封面的卡通貓貓外，內頁亦布滿不同造型的卡通貓，除日曆外還有備忘錄與貓貓貼紙，日期由2021年11月至2023年1月，非常整全。

第二款則是與日本畫家久保智昭合作推出的貓咪掛曆，以旅行貓為主題，每個月都是單幅的故事，月曆中的小貓造型亦會與地方有關，超有心思！讓主人隨着每一個月，幻想跟貓咪一起旅行。另外兩款都是以真實的貓咪圖片為主，一款是手帳，格式與前面那款大致相同，而另一款就是日曆，每天一張，日日都可以見到不同的萌貓，開心啊！以上4款2022限定「貓貓」都已在網站有售，價格由1,430日圓至2,029日圓不等（含稅，約HK$98至140），貓奴們入貨啦！