張智霖偷偷同布瑞吉上契　靚靚冧豬DM密密傾

藝人張智霖（Chilam）於內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》名利雙收，不但贏盡人氣，更收得內地歌手布瑞吉做契仔，近日已被淘汰嘅布瑞吉亮相節目《了不起的藝能》談及比賽點滴，坦言當初得知Chilam想收佢做契仔後一口答應，但上契後卻刻意低調：「這個事情上面我先都不知道，是後來節目組告訴我的，當時我聽了，我肯定第一反應是好，但是為甚麼我在節目裏邊從來一句這樣的稱呼也沒有叫他，因為我覺得我們在節目裏面，我怕這樣會感覺有一個其他的關係會不好，所以我一直叫張智霖還是叫『智霖哥』。」

而講到Chilam老婆袁詠儀（靚靚）突然多咗個契仔，布瑞吉就坦言對方不但非常接受，仲隔空送上慰問：「張智霖有任何比賽發生了甚麼事情，他都會第一時間告訴袁詠儀，我被淘汰了，第一個給我發短訊的就是我的乾媽，『我捨不得你走』，我說『沒有，我賺到了，我來到節目被大家認識了，我還成為了張智霖和袁詠儀的乾兒子，沒有誰比我更值，我一點都不虧。』我就這麼跟她說的。」

其實Chilam向來有收契仔癮，之前與靚靚亮相內地節目《妻子的浪漫旅行2》時，靚靚表示鍾意小鮮肉TFBOYS成員易烊千璽，Chilam即激動指：「認他做乾兒子」。