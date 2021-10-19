Anson Lo拍MV遇黑蜂突襲　雙手掩耳秒速入Mode

有「百萬歌手」之稱嘅「教主」Anson Lo，新歌《Megahit》MV推出3星期再破400萬點擊，雖然近日被爆涉嫌抄韓團NCT成員、泰籍歌手TEN《Paint Me Naked》MV，但事後其經理人公司都回應咗只係咁啱撞衫。日前佢喺社交平台播出花絮片，自爆拍攝當刻現場長期有隻黑蜂陪伴住佢︰「頭兩Take全程聽到耳邊『嗡嗡聲』，不停叫自己忍住！然後第三Take…我失控了！」即刻有片有真相，片中見Anson Lo痞低Standby嘅時候一直都雙手塞住耳仔，仲不停四處張望露出忐忑不安嘅樣，估計係驚隻黑蜂隨時出現「突擊」佢，臨去到副歌前幾秒佢先放低手，仲一秒進入狀態做手勢，唱到英文Rap嗰Part，黑蜂突然出現，嚇到Anson Lo即刻大叫兼速逃，企喺佢身後嘅4個男Dancers忍唔住爆笑咗出嚟！

之後佢再喺限時動態重溫同一個鏡頭嘅第二Take，見Anson Lo同樣一嚟就塞住對耳，聽到經理人花姐嗌佢個名安慰︰「盧瀚霆，Roll機就冇事㗎啦！」而留言最後話︰「大家喺Dance Version見到嘅係第四Take~」個Hashtag仲要改編新歌歌詞「#原來」、「#和黑蜂的碰碰」、「#躲開比相撞更好」，認真抵死！有唔少「神徒」（Fans暱稱）留言大讚教主躲避黑蜂嘅舉動好可愛「咁Cute嘅咩你！」，有啲更自薦要保護偶像添！