狂野極速新MacBook Pro　重點懶人包

Apple剛於今日凌晨舉行了秋季第二場發布氣，一口氣發表了全新顏色 HomePod mini、 AirPods 3、M1 Pro與M1 Max晶片，以及全新MacBook Pro等新產品，以下為果粉們綜合當中重點。

【1】 新HomePod mini有乜特色？

- 加入黃色、橙色和藍色3個搶眼顏色

- 保留現來的白和太空灰，令總色達5隻

- 內置S5晶片，智能分析音樂特質

- 兼容今秋登場的「Apple Music語音點播」計劃

- 免提使用，開口問Siri即可播放超過9,000萬首歌曲

- 售價為HK$749，現正開售

- 3色新色將於11月推出

【2】AirPods 3又係點？

- 採用全新輪廓設計，耳筒柄比上一代短

- 配備跟AirPods Pro一樣的力度感應器，控制音樂及通話更容易

- 抗汗及防濺耐水，耳機及充電盒均配備IPX4防護等級

- 咪高風由聲響網面覆蓋，有助降低風聲

- 具備空間音訊，營造3D影院級音效，支援杜比全景聲

- 結合H1晶片、自家設計的聲學系統及運算音訊技術，締造突破音色

- 適應性EQ功能，根據用户佩戴的貼合度實時調節聲音

- 動態頭部追蹤功能，能配合各個Apple裝置使用

- 電池比歷代長氣1小時，提供6小時聆聽及4小時通話時間

- 充電5分鐘，提供約1小時電池使用時間

- 充電盒配備額外4次充電量，總聆聽時間長達30小時

- 無線充電現可配合MagSafe使用

- 售價為HK$1,499，現正接受訂購

- 10月26日 (星期二) 正式發售

【3】 M1 Pro及M1 Max晶片是甚麼？

- 以5納米製程製造

- M1 Pro備有337億電晶體，數量比M1多逾2倍

- M1 Max是Apple歷來製作過最大的晶片，具有570億電晶體

- 同為10核心CPU，速度比M1快70％

- M1 Pro具16核心GPU，比M1快2倍

- M1 Max具32核心GPU，比M1快4倍

- 首度為專業級系統帶來單晶片系統(SoC)架構

- M1 Pro的記憶體頻寬高達200GB/s，並支援32GB的統一記憶體

- M1 Max則提供400GB/s的記憶體頻寬，比M1多近6倍

- 具備能源效益的架構，讓MacBook Pro無論插電與否，均具有相同效能

- 配備專屬視訊編解碼ProRes的加速器，可播放4K及8K ProRes串流影片

- 16核心神經網絡引擎，加快裝置上的機器學習

【4】新MacBook Pro有何進步呢？

- 率先採用M1 Pro及M1 Max晶片

- 備有14吋及16吋型號可供選擇

- 與上代13吋高階型號比較，14吋配備M1 Max在Final Cut Pro的4K影片算圖速度最快可達13.4倍

- 採用Liquid Retina XDR顯示器，具有跟iPad Pro相同的mini-LED技術

- 1,600尼特峰值亮度及1,000,000:1 對比度

- 首度支援ProMotion更新頻率自動適應技術

- 提供一系列連接埠，包括3個Thunderbolt 4、1個SDXC卡槽、1個HDMI

- 提供高阻抗耳筒的改良耳筒插口

- 採用新設計的MagSafe 3充電介面

- 快速充電首次在Mac登場，30分鐘可充電50%

- 配備1,080p FaceTime HD相機，提供雙倍解像度

- 實體功能鍵連同esc鍵再次回歸，並取代Touch Bar

- 六揚聲器音響系統，具備2個高音喇叭及4個抵銷技術的低音喇叭

- 14吋型號售價由HK$15,999起，教育優惠價由HK$14,899起

- 16吋型號售價由HK$19,799起，教育優惠價由HK$18,299起

- 今日起接受訂購，10月26日 (星期二) 起出貨