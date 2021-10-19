黃子韜直播帶貨同網友罵戰　4粒鐘喪吸1.2億人仔！

繼承亡父240億港元遺產的內地男星黃子韜，依然活躍娛樂圈吸金，不時開直播同粉絲互動，日前首次進行網上帶貨直播時，僅4小時創下人民幣1.2億元（約港幣1.45億元）的銷量，最終交易額逾人民幣2億元，惟期間同酸民隔空開拖，失控狂罵！

原來在直播期間，有不少網民「踩場」留言指黃子韜自大、英文水平差等，黃子韜見狀即手指指狂罵：「我希望他們可以繼續酸我，我很喜歡！我從出道到現在，做任何事情永遠都會備受爭議，有喜歡的，就會有不喜歡，沒有人關注才是最可憐的，你隨便酸我，你再怎麼酸，你也永遠無法超越我！你以為我的自信只來自於我是個明星嗎？No！」

他續說搞事的網民零資格批評他，更說對4小時直播帶來逾億元銷量，完全零反應，期間他更爆粗：「酸我，你有甚麼本事酸我？從明星從老闆你也酸不了我，我做一件事情，只要是我堅持要做的，我百份之百投入所有心血，你可以嗎？我可以24小時的工作，拍戲演戲寫歌我都可以做，我可以不休息，我的人生就是工作，就是這麼簡單，所以我所有的事情都成功。4個小時1.2億你覺得多嗎？我看那個數字沒有一點反應！你說我割韮菜，國家有難時我一共捐了500萬元，我品牌的服裝連他X的利潤都沒有，我全部下架捐給了河南，你做過甚麼？你賺的錢你都給誰？你在我直播間買東西買得便宜，你買完了開心了，你還罵我？你是人嗎？你告訴我！」

黃子韜失控開火，反而獲網民力撐，指他表露真性情，笑言他這段罵人短片很有「治愈」效果，又認為他罵人時的樣子很搞笑！