《長津湖》破60億票房成全球第二　外媒驚呼：無法比擬

「票房靈丹」、內地武打巨星吳京主演戰爭片《長津湖》票房一直未停落嚟過，截至尋日（18日）累積票房直達49.44億人民幣（約60億港元），上映僅20日就已經破晒記錄，估唔到佢仲衝出國際，唔單只成為2021年中國電影市場的票房第二名，喺全球市場上同樣名列第二！

海外媒體十分關注《長津湖》票房成績，美國權威電影雜誌《綜藝（Variety）》稱：「《長津湖》的票房已經超過7.7億美元（約59.89億港元），其中僅IMAX巨幕的票房就達3,460萬美元（約2.69億港元），是該制式非英語電影的第四高收入。」票房暫時僅次於《你好，李煥英》嘅8.22億美元（約63.94億港元）收入。美國電影雜誌《The Hollywood Reporter》則讚嘆《長津湖》票房成績：「疫情暴發以來荷里活電影無法比擬的驚人數字！」

報道更稱，相比之下，同為18日上映嘅黑白藝術電影《蘭心大劇院》，雖然有鞏俐、小田切讓等大卡士演出，但首映票房僅230萬美元（約1,789萬港元），無法同《長津湖》相提並論。而22日先會喺美國上映嘅科幻大片《沙丘瀚戰》（Dune），目前全球票房已達1.29億美元（約10億港元）。