期間限定主題特色體驗

無得去旅行，坊間經常推出不同的活動和推廣來吸引港人，除了推出新菜式或新商品，富特色的期間限定店亦可以吸引消費者的目光，近日就有多個主題限定活動出現，無論是人氣熱店、健康飲品，以及日式美食都有，內容都相當豐富，大家可以盡情吃喝。

健康氣泡茶

香港人關注健康，除了少菜多肉、多吃素、奉行少鹽少糖外，也喜歡飲用健康飲品，因此，坊間的健康飲料亦推陳出新，陸續有來。好似由今日起在中環開設的Lify Wellness Club期間限定快閃店，預計開業3個月，會提供4款用草本和天然植物調配的氣泡功能茶，包括醒神的薑黃人參、令人放鬆身心的洛神花血橙、美顏的抹茶玫瑰和有修復功效的杞子烏龍。店內亦會提供用超級食物（Superfood）炮製的午餐盒，如素食、健脾養胃和運動套餐等，用來配搭氣泡茶或即沖養生元氣飲品，有益健康。

人氣網店集合

年輕人愛玩社交平台，造就了不少社交平台熱捧的美食店，由現時至11月3日開設的期間限定「放空．間」活動，內有8間網上人氣的甜點及飲品店，按不同日子進駐作快閃店，包括有「良日」的雞蛋糕、GouterHK的拿破崙和其他法式西餅、Forest Cake的奶蓋雪崩蛋糕和戚風三文治、NAP.zzz.Coffee的英式鬆餅及巴斯克燒芝士蛋糕，以及素啡工場的鮮製冷卒咖啡等。同時間，為支持香港運動員，場內會有乒乓球設施和不同插畫家打造的畫作，另外還有農作物共購平台「田嘢」舉行的限定「種籽雜貨店」展覽，內裏的出品選用本地當造食材製作，借此宣傳不時不食、種子和地關係等重要性，讓大家邊吃邊欣賞。

露台變居酒屋

日本的居酒屋文化源遠流長，是上班族聯宜的好地方，啤酒配多元化的佐酒小食夠晒熱鬧。由10月21日至12月，中環日式餐廳Zuma和Asahi合作，將餐廳露台打造成期間限定的日本橫丁，橫丁是指日本主要城市街道外的隱蔽小巷，內裏有很多小型獨立居酒屋、酒吧和餐館營業。這個露天的橫丁居酒屋會推出多款美食如自家製日本漬物、辣椒蛋黃醬岩蝦天婦羅、香辣八丁味噌羊肉串、有馬山椒八爪魚及北海道扇貝配牛油酸梅和海膽等，用來配精心挑選的清酒和啤酒最適合不過。