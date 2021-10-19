慶祝入行廿年開跨年騷　張敬軒登64層高樓頂拍海報

歌手張敬軒為慶祝出道20周年，今日（19日）正式宣布將於年尾於紅館舉行十場跨年演唱會，他說：「我希望可以畀自己喺20/40呢兩個甚具象徵意義嘅時間，同我嘅觀眾、我嘅歌迷分享呢20年以嚟嘅作品同心路歷程。期待喺今次嘅舞台上見到大家，同大家一齊分享呢一路上嘅各種點滴。」

而今次演唱會海報拍攝亦相當破格，他竟登上位於利園一期樓頂最高點逾246米（約64層高）的避雷針頂，居高俯瞰香港景色。其實張敬軒自小已有畏高，但為了將入行20年經歷難關的領悟放在海報之中，決定大膽嘗試挑戰自己克服恐懼，帶出一個信念：「人生沒回頭路，面對困難，我們應該拿出勇氣去克服，不斷前行，不斷向上，才能真切感受到生命帶來的美麗風景的信念。」

對於今次拍攝，公司為張敬軒請來國際級攀爬教練，要他接受攀石、攀山訓練，主辦單位更為他買下過億元的保險，軒仔表示：「最初去做攀石訓練，僅僅爬上15米高，我都腳軟，但諗到要征服自己對高度的fear，於是咬緊牙關頂硬上。攀石之後，教練要我去攀山，一條大麻繩將我吊係懸崖邊，等我可以刻服站立高點的恐懼，當時我大腦不停閃過千萬種雜念，自己有咩事點算？父母又點算？好多人和事都不停閃現腦海之中，當下先驚覺自己原來有各種難以放下嘅執念。」

去到正式拍攝當日，軒仔笑言人生從來沒有出過這麼多手汗，當日深呼吸後一舉手話：「行得」，他就已經決定沒有回頭路，一路爬一路腎上腺標升，大腦一遍空白，但心裏又湧現莫名的震撼，像找回自己二十年前決定來香港勇闖的初心，他說： 「當下我只有咩都唔好去諗，不停同自己講，你得，你一定得，好快就到！」最終他成功登頂戰勝自己的畏高症，他感嘆：「每個人生活之中，一定會有失望同挫折，但無論生活當中遭遇上咩困難都好，唔好放棄，你肯畀自己企起身、肯努力向上，一定會有最靚風景等緊你。 」

此外，今次張敬軒攀登的過程亦會製成虛擬貨幣作品作慈善拍賣，成為本地首個將紅館演唱會結合慈善拍賣作品的歌手，而善款將會捐予三間慈善機構。