東冲有料到：曼谷百業重生

於疫情期間曾一度關閉的Klong Ong Ang Walking Street剛重新登場，這個擁有小河道的景點，不時會看到有人在划獨木舟呢。（胡慧冲提供）

根據泰國總理帕拉育講，11月1日泰國多個地方會重新出發，開放給旅客到訪，當中包括了曼谷。

現時所見，當地很多地方已回復正常，大部分店舖都已開門營業，市民出街亦不太擔心，當然他們有戴口罩及勤洗手，適應了所謂的New Normal，生活重回正軌。

位於唐人街附近的Klong Ong Ang Walking Street，亦同樣重新登場。

該處早於疫情前已開業，但疫情期間則曾一度關閉，賣點係這裏曾經是貧民區，經政府大刀闊斧改造後，變成了一個擁有小河道的景點。

據講這次的大改造是參考了韓國首爾清溪川的個案，眼見成果也蠻成功的，河道上有市民在划獨木舟，真的是Amazing Thailand！

於上周五晚，這個景點重新開放。可惜當晚下着毛毛雨，令這裏的攞檔不多。根據經驗，天氣好時這處除了有吃喝及購物的攤檔，也有不少街頭藝人在表演音樂，亦有畫家為路人繪畫，加上周邊有燈光及壁畫的點綴，環境及氣氛相當不俗。

這個美化概念更延伸至市中心Chong Nonsi的BTS站一帶，該處亦有一條類似的河道正進行翻新，預計於12月25日聖誕節開放，雖然未知能否划獨木舟，但據講會包含一個公園，而且計劃中會找來五位韓星來主持開幕典禮，希望能跟首爾清溪川相互輝映。

曼谷的工商百業已逐步回復正常，現時只欠缺遊客的到訪。雖然有網民說由於從泰國回港後需要21天隔離檢疫，所以當地對外開放亦不會前往云云，但其實現在有不少西方國家已回復正常通關，無論入境及出境都不用隔離檢疫，相信這些地區的遊客能為泰國經濟帶來正面效果。希望泰國11月對外開放後一切順利無礙，令香港政府能早日將隔離日數縮短，甚至「清零」。

胡慧冲