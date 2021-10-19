呂慧儀做身體檢查　囝囝以為去咗Staycation

藝人呂慧儀今日（19日）到將軍澳電視城出席《愛．回家之開心速遞》宣傳，席間監製宣布劇集將邁向1,500集。呂慧儀接受訪問時，講到之前在街上暈倒，她透露現已冇事，做了身體檢查：「嗰日湊緊仔，諗住去攞嘢，但突然眼前一黑就暈咗，跟住第二日就照返工，但之後都去咗做body check，check完之後心臟同個腦冇事，醫生話係胃發炎，有啲胃出血，都係啲都市人常見嘅毛病，食無定時。」她又透露是首次在街上暈倒：「好彩隔籬有兩個媽媽朋友扶番我起身，我都擔心唔知係咩事，醫生話可能啲神經因子send錯signal畀個腦，所以突然血壓低，咁我之後都會均衡飲食同埋多啲休息同運動。」

問到為何不停工休息？她表示：「趁嗰兩日冇廠就去咗做body check，唔想麻煩到其他人。」她又透露現時會與囝囝一齊做運動，問到囝囝可有擔心她？她笑言：「冇，我去做body check，佢仲以為去staycation，我仲叫佢攞埋啲功課去醫院畀我檢查同簽手冊。」

另外，再有網民企圖在網上煽動他人參與抵制無綫廣告客戶及藝人，構成滋擾、騷擾丶纏擾、威脅或恐嚇等網絡欺凌問題，無綫就此事報警，呂慧儀對此表示：「香港大家想講咩就喺網上發表，無論講咩，待人處事最緊要過到自己過到人，有時講得重啲，有啲人就會好唔開心，希望大家和諧啲，唔好咁多負能量，正面啲就好。」