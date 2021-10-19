本日日本：華麗登場！秋冬必住3大注目溫泉酒店

秋風起令人想泡溫泉，日本大分縣別府市是知名的溫泉鄉，著名酒店連鎖集團星野集團旗下的溫泉旅館品牌「界」最近亦於該市插旗，開設了全新住宿設施界別府，找來建築大師隈研吾精心設計，以「戲劇性的溫泉街」為概念炮製獨特的住宿氣氛。另外，近期於兵庫縣香美町及群馬縣草津町分別亦有ICHIJO及La Vista Kusatsu Hills兩間特色溫泉酒店開業，滿足大家不同的泡湯需要！

---------------------

重現溫泉街 泡湯多選擇

找來隈研吾操刀，界別府的布置當然別樹一幟，你會看到酒店內有紙燈籠照着石小路的畫面，也有手信店及夜攤等，呈現了溫泉街的氛圍。泡湯方面，這裏的大浴場使用有美容功效的碳酸氫鹽泉水，分別設有露天風呂及內風呂，前者可邊賞紅葉邊浸泡，後者則分為使用源泉掛流式溫泉的Atsu湯，及讓溫泉成分滲透皮膚的Nuru湯共兩個湯槽。意猶未盡的話，還可以到湯之廣場享受手湯及足湯。酒店內還有一個溫泉實驗室，可嘗到無酒精的特色溫泉雞尾酒、極辣地獄拉麵、利用別府泉水及精油製作溫泉噴霧、傳統彈珠遊戲等。住宿方面，樓高11層的酒店70間客房全部都可看到別府灣的優美海景呢。房價每晚每位¥22,000起（約HK$1,496）。

---------------------

6房限定 品嘗地獄蒸

度假時不想被騷擾的話，剛於兵庫縣香美町開業、只有6間客房的溫泉酒店ICHIJO會是你杯茶。酒店的溫泉採用天然的香住溫泉泉水，分別設有「海 KAI」及「山景 SANKEI」兩款貸切風呂，前者內有紅外線桑拿，而後者則有霧化桑拿，此外亦可利用隔鄰姊妹酒店「さだ助」的大浴湯（附有露天風呂），享受各式溫泉的樂趣。用餐方面，酒店餐廳「物見遊山」可品嘗當造魚鮮、但馬牛、八鹿豚、香住蟹及松葉蟹等，住客也可選擇將食材放在大蒸籠內蒸熟的「ICHIJO地獄蒸」，鮮味更突出。住宿方面，面積約40平方米的客房以香住地區為主題來設計，而且房價為全包，住宿期間所有飲品（包括酒類）、小食等都不需另外收費。房價每晚每位¥30,500（約HK$2,074）起。

---------------------

童話主題客房 任浸貸切風呂

位於群馬縣的草津溫泉是日本三大名湯之一，日本共立RESORT旗下的La Vista旅館也選中草津作為新據點，開設系列的第10間酒店La Vista Kusatsu Hills。旅館的一大特色是位於頂樓擁有開揚景觀的天然溫泉大浴場，此外住客亦可免費使用4個貸切風呂森之湯、岩之湯、山之湯及風之湯。旅館設計加入德國元素，最矚目是參考德國特里貝格瀑布的流水裝置，很有氣勢。酒店的69間客房全部附設露天風呂，並以《格林童話》為概念，打造出《小紅帽》、《糖果屋》及《白雪公主》三款主題房間。晚餐以西式為主，如果夜晚浸完溫泉覺得肚餓，更可享用免費的番茄蕎麥麵。房價每晚每位¥17,000起（約HK$1,156）。