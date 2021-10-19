Asha拍節目挑戰極限　乜都冇有怕！

藝人徐㴓喬（Asha）今日（19日）大晒白滑長腿出席活動，受訪表示今早才剛完成ViuTV新節目《香港秘密搜查官》拍攝，之後極速回家補眠2、3個鐘，雖然要通頂開工，但她仍大呼好正：「好驚險！以香港電視嚟講應該係首次咁激，冒險程度絕對有110分！」

講到節目由出名挑戰極限的「格仔導演」Mike任導演，笑問開拍前有沒有淆底？Asha大膽指完全冇驚過，試鏡時更超期待被選中：「所以中咗係好開心！預咗所有嘢都要Say yes。（你有冇畀佢迫到喊？）So far我仲未喊，因為未拍晒。（你驚啲咩？畏高？昆蟲？）Casting嗰時佢哋有問我，我死都話乜都唔驚，哈哈！（『死亡行星』呢？）乜都唔驚！」但原來心口掛勇字的Asha自爆都有弱點，就是怕黑：「一將我困喺黑箱再擺入房一晚我應該會驚，同埋玩靈異嘢我會緊張到喊。」

提起ViuTV另一節目《賭命夫妻》引起踩道德底線爭議，問到其主持節目會否過激？她表示未有時間睇《賭》，但相信《香》是挑戰主持們的冒險底線具多：「睇吓邊個喊、邊個淆底，內容係有少少搵命博。（使唔使簽生死狀？）乜都冇簽過！到依家都冇事，今日都出到活動。」

另外，談及她下星期（26日）便「轉字頭」30歲生日，Asha指已預先請假，亦約好慶祝飯局，但若然拍攝上有需要都好願意繼續「搏命」，即使是另一半都冇情講，永遠以工作行先。