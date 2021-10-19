冰島環島遊︱梁芷珮瘋狂浸溫泉晒水着

憑主持《潮什麼》系列成功入屋的潮玩達人梁芷珮（Christy）主持的全新旅遊節目《冰島潮什麼》昨晚（18日）首播。

Christy與老公Kenneth早前7月遠赴冰島環島遊，體驗夏天冰島的好玩之處。今明兩晚（19及20日）播出的兩集，Christy將喪玩各樣刺激體驗、豪飲冰島靚湯以及大歎兩大特色溫泉。向來不吝嗇美好身段的Christy，到坐擁數百個天然溫泉的冰島大浸特浸。她先到十二萬年前曾經歷火山爆發的山谷享受天然溫泉、再到被封為「冰島第一個游泳池」兼被噴水間竭泉包圍的天然溫泉，走訪「彩虹爆布」兼到冰河湖及冰川湖潮玩獨木舟及橡皮艇，與浮冰零距離接觸。還會到被多個旅遊頻道列為人生必到世界景點之一、只於夏天才會開放的睡火山探險，潛入極深地底觀賞火山口，亦會深入冰島南部維克的「冰洞穴」進行探險，可謂豁了出去。她還進行了長達半小時的滑翔傘飛行體驗，未知是否驚恐過度，於體驗期間及落地後更不斷感觸落淚。

除了玩到盡，為了配合冰島人「喜愛飲湯」的文化，她於當地先後品嘗了龍蝦湯、爆菇蘑菇湯、羊肉湯以及著名的Lava Soup（熔岩湯，實為足料牛肉辣湯）等，當中以Lava Soup最有特色。今晚兩集更會帶大家親身體驗、冰島獨有的熔岩Live Show，解構及欣賞世界唯一的熔岩示範表演，近距離見識高達1,100度高溫的熔岩如何流動。