Q：本人二十多歲，每次和男友發生性行為後，一兩天內必會患上輕重程度不一的尿道炎，有時候可以等它自行紓緩，有時候要求醫服藥。如果沒發生性行為是沒有尿道炎的，而且我亦有做足清潔衞生、事前事後都會去小便、飲水和沖涼，但都沒有作用。因怕了尿道炎，我刻意減少性行為次數，男友問為何我頻頻有尿道炎，更說每次都要用安全套好煩，我惟有說是醫生建議的。我的心理壓力愈來愈大，請問為何總是不能斷尾呢？

晶晶

A：尿道炎具交叉傳染性，引致尿道炎的常見病菌包括衣原體、白色念珠菌等微生物。你已患上了重複性感染尿道炎，純粹單靠做足性愛前後的衞生準備已不足以防止重複感染。

理解尿道炎為何重複發生，並可嘗試由此找出病灶源頭。尿道炎難治愈的原因主要有4項：（1）病菌產生耐藥性。若患者長期用藥、盲目用藥或未有規範用藥，會造成細菌產生耐藥性，漸漸失卻療效，導致持續的尿道炎發生。（2）病菌潛伏感染。病菌經抗生素治療，藥效未能徹底消滅細菌，卻將之帶進了潛伏感染狀態，在身體疲勞或壓力大和精神緊張的時候，又或腸胃不適和飲酒後，會誘使潛伏致病菌復甦和突然大幅繁殖，尿道炎立即復發。（3）隱入部位感染。部分病菌隱藏於身體組織深層，例如潛伏於尿道較深入位置，藥物很難全面消滅病菌。（4）病灶在「他」身上。白色念珠菌會暱藏於男性尿道及陰莖近龜頭位置，而衣原體是一種可寄生於腺上皮細胞的微生物，可在細胞外生存。這類病菌未必會在男性身上發病，卻會藉由性行為從男方傳到女方體內，引發「乒乓效應」式的重複感染，假如你們沒有使用安全套的習慣，便容易經由性愛傳播。

你可將此情況向伴侶解釋，在性行為中使用安全套，斷絕交叉感染的風險。最穩妥是游說伴侶一起求醫以找出病灶，伴侶雙方同時進行藥物療程能較徹底地消除病菌。如病菌已產生耐藥性，妳可能需要轉藥，否則病菌持續地伺機發作，便會令你長期受苦。

李偉儀