《換命真相》大獲好評　多得李政宰朴寶劍？

無綫昨晚（18日）一口氣推出兩部台慶劇，包括《換命真相》以及《星空下的仁醫》，甫開播即贏得好評，網民紛紛留言：「追劇感覺返晒喇！」、「一個鐘咁快就完？」不少網民指兩套劇均起用年輕演員包括孔德賢、曾展望、呂靜文、倪嘉雯、羅毓儀、吳天兒及黎康祺等飾演主角年輕版值得讚賞。

因與韓星李政宰撞樣令關注度急升的譚俊彥，在《換命》首集的演出獲網民讚好，力指他有機會爭視帝，或是「我最喜愛的電視男角色」；亦有網民替譚俊彥為另一套台慶劇《拳王》瘦掉這麼多大感心痛。《換命》講述主角結構工程師時光（譚俊彥飾），調查舊區唐樓「維利大廈」倒塌事件時，因揭發了不容許曝光的真相招致殺身之禍，連累身邊至親亦受牽連；不過命運安排時光重返半年前，而他亦企圖改寫命運。

首集由於要交代的內容較多，加上有「穿越」劇情，網民看得熱血沸騰的同時，亦有人略感「迷失」。而被點名稱讚的分別是倪嘉雯等四朵小花的回憶場口，力讚四人顏值出眾；另外鄧佩儀、劉佩玥、蔣家旻的互動，以及朴寶劍（朱敏瀚飾）與時光的互動，網民看得感動之餘，亦指有新鮮感，並笑謂可讓他們在緊湊複雜的主線發展中「抖一抖氣」。網民亦發揮無限創意、偵探及查證天分，首先笑指《換命》有兩大韓星「李政宰」及「朴寶劍」助陣零舍不同，更搞Gag指朱敏瀚與韓星朴寶劍真的有共通處：「一個係御用弟弟，一個係國民弟弟」。

對於三大女主角的演技角力，網民指暫時以飾演楊紫山的劉佩玥跑出，並對佩玥再次飾演「未亡人」深表同情。另有網民已「立定志向」鎖定鄭子誠今次回歸「反派」。