Anton＠ONE PROMISE手指骨枯　冇得打鼓勁手痕

環球樂隊ONE PROMISE日前為新歌《平凡人的自傳》拍攝MV，新歌講述大家經過努力，就能成就不平凡的人生。新歌由太極成員Joey Tang（鄧建明）監製，對方延續已故隊友Gary Tong（唐奕聰）的使命，幫ONE PROMISE監製，天衡表示與對方合作很開心：「因為佢都係結他手，佢好快知道我想點，佢同Gary哥好唔同嘅係佢每句都銳住你，哈哈，但其實佢係講笑，例如我問我可唔可以試吓咁樣，佢就會話『你鍾意啦，你係結他手嚟㗎嘛』！」其他成員亦謂對方給予他們很多自由。

而MV中營造4子落雨濕身夾Band的畫面，其中骨枯的鼓手Anton雖然仍未能打鼓，但亦有參與MV，主音文廸表示：「佢坐喺個鼓前面，證明我哋4個繼續一齊行。」講到現時傷勢情況，Anton坦言：「一般，一直有睇唔同醫生，但康復得比較慢，醫生都話未知幾時好返，不過我都正面，下個月會照多次磁力共振。」他又笑言冇打鼓的這一年很手痕，忍得很辛苦。

至於MV由素人擔任男女主角，Sora及天衡大呻不值，因另外兩位隊員文廸和Anton之前拍MV與女主角都有親熱戲，但他們仍未有機會，故兩人笑言：「下次要求MV有女主角同親熱戲先。」