搵錢兼娛樂　返工最快樂

好多打工仔都唔願返工，但係咁可能係佢哋搵唔到一份自己鍾意嘅工作，又或者唔識得從工作中尋找樂趣，好似日本AV女優咁，就係為咗尋開心而下海，而唔少AV作品亦講述打工妹喺工作之餘，仲會勾引男人一齊尋歡作樂，絕對係寓工作於娛樂。

無一倖免

喺Prestige推出嘅《工作的癡女系姐姐 Vol.17》入面，巨乳美人松岡玲飾演唔同行業嘅人士，做按摩技師時，佢專門招呼男客人，以巧手進行精油按摩，兩三下手勢就搞到客人慾火焚身，繼而展開連場大戰。跟住玲妹轉職到地盤打工，作為女工頭嘅佢，成日鬧班工人唔出力，於是要對方剝光豬畀佢玩弄一番。而阿妹做圖書館管理員時，一見到有單身男出現，佢就會主動勾引對方喺書架之間鬼混，總之玲妹去到邊都唔會放過任何男人，要一邊工作一邊激戰先快樂。

震棒自娛

喺ABC出品嘅《扭曲的酒吧工作女孩》中，可愛又嬌俏嘅美少女永瀨唯喺一間酒吧做女侍應，有一日，有傳媒記者慕名而來搵佢做訪問，得悉阿妹原來正面對經濟困難，於是對方馬上提出去佢屋企進行一次採訪，仲話會畀番啲演出費。唯妹先介紹一下自己嘅屋企，然後喺記者嘅引導之下，仲即場示範平時點樣用震棒自娛，跟住記者就食住上，問阿妹有冇興趣拍AV，話可以賺到好多錢，原來唯妹本身係一位色慾之女，拍AV有錢搵又可以享受快感，梗係冇問題啦！

4P咖啡店

unfinished推出嘅《與憧憬的巨乳女優享受放題》，講述有間咖啡店相當受男士歡迎，原因係店內有三位靚女員工，就係稻場琉花、百永紗里奈及彌生美月，佢哋唔單止青春活力，而且上圍激凸，更重要係佢哋招呼男客人唔係沖咖啡，而係樂於用肉體滿足對方嘅需要，佢哋會一對一招呼客人，有時亦會兩個一組上陣，而三位巨乳妹感情咁好，當然亦會三個一齊上，喺咖啡店內大玩4P激戰，最後更可以中出收場添！

簡評

以前本仙打過幾份工都幾開心，而快樂嘅來源就係有好多靚女同事畀本仙調戲喇！而今日介紹嘅3部作品，就係講打工仔點樣從工作中尋找樂趣，當中個人最鍾意松岡玲主演嘅《工作的癡女系姐姐 Vol.17》，因為玲妹有波有籮，而且肌膚白滑，樣貌仲綺麗迷人，真係好吸引呀！而佢今次會去到多個不同職場演出，配合工作換上不同戲服，為大家帶來豐富嘅視覺享受！