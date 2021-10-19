黃翠如陳自瑤探討印度傳統醫學　用水灌鼻！

藝人黃翠如及陳自瑤（Yoyo）拍檔主持myTV SUPER原創節目《世界養生組織》，兩人在節目探討及實踐古法和現代的養生秘密。第6及7集她們將會探討印度教及佛教的傳統醫學阿育吠陀（Ayurveda），以及介紹如何透過花藝養生治療尋找生活的小確幸。

第6集中，Yoyo及翠如探討的印度傳統醫學阿育吠陀不僅是一門醫學體系，亦代表着一種健康的生活方式。兩人拜訪了阿育吠陀營養治療師，治療師推介阿育吠陀的灌鼻療法，把水從一邊鼻孔灌入，從另一邊鼻孔流出。最初膽怯的翠如不敢灌洗鼻腔，由YoYo身先士卒嘗試療法，她說洗鼻的感覺有點似游水時嗆到水。治療師更為YoYo及翠如把脈，看看她們的五行屬性，同時拆解風型人（Vata）、火型人（Pitta）及水土型人（Kapha）的身體特徵及平衡身心之道。

下周二（26日）播出的第7集，將會談及花藝與園藝養生治療，不少研究證實植物可以刺激感官，減少焦慮同時療愈人心。園藝公司創辦人教觀眾利用香草為生活增添五感小確幸。YoYo透露她每朝也會飲一大杯暖水或花茶，指自己的養生之道從小已開始。兩人之後拜訪了花藝設計師，分享如何跟着四季去養生，談談花藝治療及學插花，翠如更一試愛上，希望製作組給予多一點時間，讓她繼續享受花藝養生過程。