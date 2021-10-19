Melissa Moore　美國甜心　口愛天后

Melissa Moore最擅長靠把口將對手KO !（互聯網）

想喺美國四仔界立足，脫星除咗要樣靚身材正外，仲要有一技之長，好似現今四仔界紅人Melissa Moore最擅長係靠把口，除咗口才了得之外，佢嘅伶牙俐齒亦深受四仔迷歡迎。

機緣巧合入行

唔少四仔脫星喺出道前都做過成人網絡直播，因此擁有出色嘅口才，不過講到最口才了得嘅話，就非Melissa Moore莫屬，但有趣嘅係佢從來冇做過直播工作，入行前佢喺一間餐廳做侍應，憑住甜美嘅樣貌及口才，成為餐廳嘅生招牌。

有一日，有位自稱係脫星事務所嘅經理人邀請佢演出四仔，當時佢懷疑對方係騙子，所以冇理會，仲將呢件事講咗畀一位相熟客人知。原來呢個客人係從事成人產業工作，問阿妹有冇興趣入行，Melissa Moore表示其實一直有咁嘅諗法，於是客人就叫佢到公司面試，結果佢上到去就見到嗰位客人坐咗喺辦公室，原來對方就係著名脫星事務所兼四仔製作人Mark Spiegler，真係失覺晒！阿妹簽約之後，就演出處女作《White 'N' Tight》，憑住青春活潑嘅氣質，令作品大賣，成績相當理想。

下苦功鍛煉

Melissa Moore表示估唔到自己嘅發展會咁順利，事關跟住落嚟獲得多間大型片廠嘅垂青，其中為Cal Vista演出嘅《Obsessions: Cock Sucking Fanatics》，更喺2017年AVN頒獎禮獲提名「最佳口愛演出」，當時作為新人嘅佢，冇諗過咁快可以獲得提名，更相當感謝伯樂Mark Spiegler嘅指點。

原來對方曾經同佢講，最重要係要搵到自己嘅定位，等四仔迷留下深刻印象，而Mark Spiegler嘅意見就係要佢發揮「口才」，於是佢就下苦功鍛煉口技，更向四仔天后兼口愛專家Sasha Grey偷師。之後，佢為Digital Playground演出《Jack's Back》及Brazzers嘅《Sibling Rivalry》，不但喺多個四仔頒獎禮獲得提名，更喺Spank Bank Technical頒獎禮奪得「最佳口舌功夫獎」，從此奠定口愛天后嘅地位。

Profile

出生日期：1996年5月22日

身高：162cm

三圍：32D-24-34

近年經常執起導演筒嘅Melissa Moore，有人問佢點解會鍾意做幕後，佢就話其實高中時拍過唔少短片，一直對執導有濃厚興趣，所以有咁嘅機會，梗係要好好發揮自己所長，而佢亦會將新作放喺社交平台同大家分享，有興趣可以去睇睇。