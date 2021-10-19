相識20年︱王菀之伍仲衡錄新碟快過坐火箭

歌手王菀之（Ivana）與著名音樂人伍仲衡為紀念相識逾20周年，攜手合作專輯《仍然記得嗰一次》，她感激對方帶她入行，成為她音樂路上的伯樂。雖然專輯於大半年前才開始構思，但音樂製作只花了兩個月時間便光速完成，伍仲衡笑言破晒人生紀錄，更覺得以專輯紀念友誼是一件好威水的事！

為配合專輯日與夜的意念，他們分別走訪香港多個特別景點影靚相，穿着白色長裙、仙氣十足的Ivana，由清晨開始在不同文青咖啡店打卡，期間更創意爆發即場寫了一段旋律，而伍仲衡就則從黃昏開始穿梭香港大街小巷拍攝。

這次與伍仲衡合作專輯，Ivana表示非常開心和期待：「呢張專輯係一個Special Project，我好期待，因為對我嚟講唔只係一個出碟嘅意義，仲記錄咗我同伍仲衡，兩個音樂創作人識咗20幾年嘅友誼，係一個Celebration Project。」

至於伍仲衡，一邊忙着自己的音樂會，又要為這次專輯做監製，他坦言每天與時間競賽：「今次最大挑戰係時間，兩個月做起12首歌，過往至少花大半年以上，呢兩個月幾乎日日錄音，除咗錄Ivana唱歌，我仲要負責好多樂器和混音。」回想與Ivana首次碰面要數到21年前：「朋友介紹佢幫我唱demo，第一次聽到佢把聲覺得好好聽，原來佢自己都識寫歌，於是佢幫我唱demo，我幫佢做demo，好快佢嘅歌由張學友唱咗（《我真的受傷了》），成為大家都好鍾意嘅歌，後來佢讀完書返嚟香港做歌手。」