賭命夫妻︱「沉船」Benson同老婆一攬泯恩仇

ViuTV《賭命夫妻》之前大玩「換夫」、「換妻」遊戲被轟踩道德底線，至今通訊事務管理局共收到40宗投訴，但今晚（19日）最新一集就轉溫情Mode，一開始先請5對夫妻互寫情信，其中曾直認對節目組安排PTGF（Part-time girlfriend）Mangie「沉船」嘅Benson感情180度大逆轉，向老婆Ruby喪講情話，冧到對方感動落淚，而Ruby則以唱情歌作回禮，雙方最後更抱抱「一攬泯恩仇」！

下一Part節目組玩突擊家訪，第一組Target就係結婚10年、老夫老妻嘅Sam同Maegi，不出主持人火火及陳嘉倩所料咁悶、咁冇料到。之後因為Sam曾受訪自評同老婆性生活只有30分（滿分100分），節目組專登安排咗間2個鐘嘅和式酒店房畀佢哋兩公婆重燃對「愛做的事」嘅嗰團火！

事前火火先帶大家參觀「火之呼吸場地」，除咗有個大浴缸、一塊大鏡，仲擺有和服、香薰油同情趣「秘笈」增加刺激度，Sam同Maegi入到房基本上都有用到節目組準備嘅嘢，不過就係冇做到最重要嘅事，雖然Sam解釋唔夠時間「做功課」，留待返屋企繼續，但已令喺附近等候佢哋嘅火火不禁大嗌可惜！