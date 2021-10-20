【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月十五辛丑土平日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：祭祀、裁衣、平塗

忌：動土、醃製、鑽孔

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、4、5、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

情緒不穩，易因小事動氣，跟身邊人爆衝突。

金牛座

精神難以集中，理財投資勿急於作出決定。

雙子座

有伴侶者不妨多讚賞另一半，可促進感情。

巨蟹座

參考別人經驗，可助你制定更佳理財方案。

獅子座

謀事要做足準備，否則不會有甚麼好成果。

處女座

有人提出約會，內心暗喜，不妨欣然答應。

天秤座

身心狀態佳，解決麻煩的能力也大大提升。

天蠍座

四處閒逛可收獲好心情，桃紅色有助開運。

人馬座

工作遇阻滯，十分無奈，不妨向別人求助。

山羊座

便宜莫貪，勿為蠅頭小利而光顧違規商戶。

水瓶座

要好好控制脾氣，沒必要為小事大發雷霆。

雙魚座

放縱消費是有後果的，宜減少非必需開支。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）豬 麻煩多

鼠

做事有熱誠，發展機會從四面八方湧來。

牛

不宜出門，如需外出，須注意人身安全。

虎

幹勁十足，面對棘手問題也能應付自如。

兔

待人處事勿太執着，以免影響人際關係。

龍

投資運稍遜，輕率入市有可能損手收場。

蛇

心態不夠積極，事業運平平，停滯不前。

馬

找到事業發展方向，可望得到上司肯定。

羊

是日沖煞，幸好心態樂觀，能處變不驚。

猴

人緣運不錯，能夠與身邊人融洽相處。

雞

迎來事業發展的良機，可獲理想回報。

狗

財運不濟，投資要審慎，勿意氣用事。

豬

麻煩事接連發生，提防被小人放暗箭。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

霜降開運養生

霜降為陽曆十月二十三日前後，在二十四節氣之中，霜降是秋季最後一個節氣，有天氣漸冷、初霜出現的意思。踏入霜降後，夏天的暑氣已差不多全消退，氣溫比之前明顯轉冷，尤其晚上和清晨，地面的水蒸汽遇冷便會凝結成為露珠，如果遇到更冷的空氣，更加會結霜，於是這個節氣就名為霜降。

霜降在古時也是祭祖掃墓的日子，十月初一為「寒衣節」，又名「十月一」或「鬼節」。除了一般的食物祭品外，由於天氣漸冷，人們怕已逝的祖先不夠衣物禦寒，於是在晚上焚燒內包棉花的五色紙，名為「送寒衣」；亦有些人會在十字路口燒五色紙，並將白飯撒於地上，目的是為客死異鄉的孤魂野鬼施捨冬令救濟。不過由於霜降與重陽的日子相近，現代人已將拜祭習俗於重陽節一併進行。

中醫認為秋季於五行中屬「金」，相對應肺，因此，霜降時的飲食養生仍以補肺為主，故霜降時節可以多吃百合、芝麻、核桃、蜂蜜、銀耳、大棗、蘋果等滋陰潤燥的食物。

除了飲食養生，霜降時節天氣寒冷，如果家裏有種植綠色植物，就要留意植物有否出現枯葉、枯黃情況，因為玄學上植物代表生氣、生命力，枯葉會影響個人運勢。