兩座靠山頂住！曾志偉做總經理認蠢　急搵接班人

曾志偉於短短8個月由藝人連跳兩個職級，成為無綫總經理，乃電視台高層的史上第一人！他昨日（19日）接受東網獨家專訪，直言當初為了使命感勇於接受挑戰。

曾志偉升任無綫總經理，從藝人搖身一變成為管理3,000多名員工的高層，每日早上8時出門返公司，接着便展開超級忙碌的一天。其位於電視城行政大樓的總經理辦公室亦首度曝光！甫踏進即被辦公室窗外的兩座綠油油大靠山所吸引，連志偉也坦言對此一見鍾情：「冇睇風水，純粹係一行入嚟好舒服，有兩座大靠山喎！不過日日不停開會，都冇咩時間喺度坐低。」辦公室的衣架上，也掛上幾套服飾，如便服、西裝等， 方便志偉隨時「變身」。

於短短8個月高層生涯中，令志偉體會到永遠做不完海量般的工作，所以近日已學識偷閒，盡量放鬆少少，認為一直給予自己太多壓力：「好在啲人慢慢埋位幫到手，每個崗位有後生年輕人，希望幫無綫盡快搵到班年輕人， 睇嘢遠啲，令我哋行得更前。」對於當日入主無綫擔任要職，消息震驚娛樂圈，他也不禁笑說：「大家都會覺得我入嚟玩半年啦，係咁嘅話就我本事，自問冇咁嘅能力，要幾耐可以從容離開？愈快嘅話成功感愈大，代表我好快搵到接班人，我希望做到先離開。（畀自己幾多年完成？）盡快啦！」

「希望見到更好嘅無綫」

年屆68歲的志偉，已達退休之年，銀彈充足、仔女亦已出身， 但偏偏選擇一份「苦工」，他不諱言源於一份使命感：「65歲時我同自己講，趁呢個人生黃金10年，行得走得應該四圍去玩，點知轉頭就返無綫綁住自己，個仔都話我應該休息吓、周圍玩，仲做咩啫？又唔使我留錢畀佢。但人生世上就係要做啲嘢，等自己無悔一生，因為有個使命，希望見到更好嘅無綫，我好珍惜。當然入咗公司之後，感覺比想像中難，因為年代唔同，以前公司係獨大，但依家覺得明年先係最有挑戰嘅，要做得更好。」

為了令自己無悔，即使人工遠不及拍戲片酬，但志偉也甘願接受挑戰，更笑說：「王祖藍先最慘，佢喺內地搵好多錢，我同佢差太遠，佢都可以擺低，點解我唔得？（咁你咪好蠢？）我都覺得係蠢豬一隻。（咁忙點再拍電影？）都會拍，拍戲係自己開心嘅事，但等我做完呢份工先。（做咗高層一段時間，覺得自己稱職？） 只能夠盡做， 覺得係合格分數， 因為我已經擺晒所有時間喺呢份工度。」

力谷J2明珠台 強化音樂節目

曾志偉年初上任TVB高層後，火速與三大唱片公司破冰，他昨日指80年代很多歌手面世，惟近年樂壇似乎青黃不接，故無綫明年將製作多個音樂節目，望藉此做好廣東歌，吸引更多有志成為歌手的年輕人加入：「其實歌星同演員關係密切，歌星都可以拍戲，唔只係唱歌。」更指會出力發展J2台，明珠台亦會製作節目，並與不同平台及電視台合作。

過往曾執導及監製賀歲電影的他，透露現時手上工作已忙不停，故今年未能騰空拍攝： 「睇吓出年做唔做到啦！但希望可以喺嚟緊新年做有關嘅劇集同綜藝，類似賀年節目咁，因為無綫往年好似冇咩時間做呢方面嘅節目，希望今年會做到。」