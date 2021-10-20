馬思惠旺中Shopping夠貼地　公司唔畀做名牌奴隸

20歲的英皇新人馬思惠（Macy）來港後接連有電影工作，而她的生活相當「平民」，日前被發現現身旺角Shopping，主攻平價衣飾之餘，更於商場立食區醫肚，堪稱貼地女神！

Macy來港發展個多月，除獲公司點名力捧外，更先後獲不同導演「青睞」，紛紛邀合作。早前她拍攝電影《分手專家》期間，正籌備開拍新戲《裡應外合》的導演袁劍偉更親自到外景現場探班，與Macy一拍即合，決定起用她演出《裡》片，夥拍楊天宇擔正演出。

據悉，Macy新戲內將要應付大量動作場面，由於戲接戲關係，她僅得約兩星期時間做準備，近日忙健身操肌兼減肥，暫時已略見成效。而當初她憑工作簽證由廣州到港，預算逗留一個月，如今要「逾期居留」，衣飾、日用品等難免短缺，惟有靠助手帶路shopping解燃眉之急。

日前戴帽及口罩的Macy由助手CK陪同下，現身旺中貼地shopping。Macy全程「主攻」數十元的短褲、背心及T恤等，買得不亦樂乎，期間口渴更駐足商場立食區，「除罩」歎台灣飲料及簡單醫肚，長得眉清目秀的Macy露出真面目，引來路過途人眼望望，不過她一於懶理，與CK傾到雞啄唔斷，期間大擺萌爆甫士玩自拍。

據悉，公司對Macy「管教」甚嚴，下令不准變名牌奴隸，故至今她的使費仍慳得就慳。由於暫時仍通關無望，父母對身在香港的Macy行蹤及日常起居難免擔心，不過Macy則選擇報喜不報憂，寧願自己擔起一切，十分孝順。