22年演14次醫生！馬國明內外全科乜都識醫

無綫劇集有好多「專業戶」，好似羅樂林就係「死人專業戶」、宣萱就係「人質專業戶」，不過講到「醫生專業戶」，就一定要數馬國明，佢主演嘅《星空下的仁醫》終於首播，飾演一名小兒外科顧問醫生。紀錄由自己破，馬國明自1999年入行，計埋《星》劇，佢總共演過14次醫生，仲要穿越古今，經驗老到，可以話係無綫No.1「杏林聖手」，「程至美」吳啟華都要甘拜下風啦！到底佢醫術有幾犀利？睇以下3大亮點就知啦！

《白色強人》 開刀救李佳芯

馬國明喺《白色強人》演心胸肺外科醫生唐明，可謂入型入格，仲為佢帶來視帝獎項，佢更獲醫院邀請出席了一個醫學研討會，又因唐明呢個角色，被人誤以為他是真醫生。劇中最經典一幕，一定要數佢為李佳芯開刀做心臟手術，劇中李佳芯因心臟腫瘤病發，馬國明勸佢接受治療，仲講咗經典一句：「希望你將個心交畀我！」令唔少觀眾動容呀！

2.《心理追兇 Mind Hunter》 定情湯洛雯

呢套可以話係馬國明同湯洛雯嘅定情劇，馬國明飾演一名臨床心理學家，不過最後患有反社會人格障礙，但佢又唔肯承認，並因湯洛雯不再存在，馬國明最後開車直衝落大海中自殺。不過入面最經典場口莫過於同靚湯嘅談情戲，除咗咀嘴場面外，當然唔少得Sweet爆的對白，其中一幕靚湯話：「不過你成個百彈齋主咁，除咗我之外，冇人會接收你」，馬明即刻回應：「咁你接收我囉」，再來一個深情擁吻，一吻定情。

3.《封神榜》 婦科大夫！

由陳浩民主演嘅《封神榜》滿天神佛，當年播出時已成收視之冠，當時入行兩年馬國明雖然做大配角，但佢演出一名婦科大夫，令人印象深刻，唔知係咪因為佢演大夫演得多，早已奠定佢醫生地位。

馬國明14次醫生經歷，如果真係做醫生，分分鐘好搵過做小生呀：

2021年《星空下的仁醫》飾演小兒外科顧問醫生

2019年《白色強人》飾演心胸肺外科主管醫生

2016年《心理追兇 Mind Hunter》飾演臨床心理醫生

2013年《On Call 36小時II》飾演神經外科醫生

2012年《On Call 36小時》飾演神經外科醫生

2006年《本草藥王》飾演太醫院吏目／李時珍徒弟

2004年《天涯俠醫》飾演山區兒科醫生

2002年《流金歲月》飾演診所醫生

2001年《酒是故鄉醇》飾演腦科醫生

2001年《紅衣手記》飾演急症室醫生

2001年《公私戀事多》飾演張醫生

2001年《封神榜》飾演大夫

2000年《雷霆第一關》飾演婦科醫生

2000年《無業樓民》飾演普通科醫生