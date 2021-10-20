布斯韋利士過億最高片酬紀錄無人能破

荷里活明星片酬有如「海鮮價」日日新，以荷里活男星布斯韋利士（Bruce Willis）為例，當年他以「蔗渣價錢」500萬美元（約3,900萬港元）接拍上位作《虎膽龍威》（Die Hard），結果影片全球大收1.4億美元（約10.9億港元）。布斯即成為片商心目中的「金蛋」，以高價爭住搵佢拍戲。其中哥倫比亞電影公司旗下的TriStar電影公司就以1,000萬美元（約7,800萬港元）片酬，邀請他為電影《飛越童真》（Look Who's Talking） 配音。結果影片於1989年上映時大受歡迎票房大賣，更令男主角尊特拉華達（John Travolta）的事業「咸魚翻生」！

10年後布斯的事業如日中天，迪士尼睇準機會以2,000萬美元（約1.56億港元）的「天價」片酬邀請他主演恐怖片《鬼眼》（The Sixth Sense）。他除了收基本片酬之外，布斯亦有全球票房中的17%分紅以及影音產品的銷售分紅。結果影片全球票房創出佳績，布斯最終穩袋合共1.15億美元（約9億港元）的收入。成為荷里活史上單一部電影最高收入影星。呢項紀錄至今仍然冇人能打破！

可惜及後布斯的叫座力大不如前，而他接拍電影亦變得很隨意瘋狂接拍爛片。就連他的好友史泰龍（Sylvester Stallone）亦忍唔住公開批評他大貪見錢開眼！