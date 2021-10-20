有線用7位數字都留唔住　梁思浩同無綫世紀破冰

藝人梁思浩早前在全港首個靈異騷上，爆喊表示宣布退出長達17年的有線節目《怪談》，並透露將接受兩個「大Project」挑戰，原來他所指的新任務，驚爆是和無綫世紀破冰，18年後光榮重返娘家「打仗」，擔任嶄新的靈異遊戲節目主持及出任節目監製，成為雙職藝員，主力是無綫賺大錢。

思浩早在2003年跟當年的無綫高層陳志雲鬧不和，雙方不歡而散，更被列入頭號黑名單中遭徹底封殺，有傳他的訪問，甚至姓名一律被禁制長達18年。直至數月前，全心為無綫重整旗鼓的總經理曾志偉，有傳秘密聯絡思浩，更大打友情牌誠邀他回巢「打仗」。

據知情人士表示：「總經理真係好用心去搞好電視台，所以碌盡人情卡去招攬猛將，搵咗王祖藍、C君嚟幫佢哋外，仲搭思浩膊頭要幫手，雖然當年佢同某位高層反晒面，好嬲咁離開無綫，但無綫始終係佢娘家，佢人生第一份工就係去無綫做藝人，因為處境劇《城市故事》嘅「洗米華」角色紅咗，所以佢顧念舊情番去無綫，其實有線用7位數字留佢續約，而無綫雖然個數冇咁大，都畀個好大誠意嘅薪酬佢。」

據知曾志偉對思浩情有獨鍾，原因之一是他是「人形金雞」，絕對有賺錢能力，並指思浩因有「東南亞鬼王」的號召力，多年來其靈異節目片均風行東南亞一帶，賣埠有保證，更有消息透露東南亞製作公司得知他回歸無綫有新搞作，已聯絡無綫落訂賣片，未待無綫公布思浩回歸，已為「新公司」賺了7位數字。而思浩至截稿前未有回覆。