被爆逼前女友墮胎　金宣虎發文道歉：因為我的疏忽令她受傷害

韓劇《海岸村恰恰恰》的35歲男星金宣虎，大前日（17日）驚爆涉強迫前女友墮胎，自稱是當紅男演員K某前女友的網民前晚在討論區發文，指自己去年7月懷孕，男方卻因擔心要賠償廣告違約金而要求女方墮胎，其後卻提出分手，又大爆K某是雙面人，在鏡頭前假裝善良，卻在背後講導演和演員的壞話，網民及韓媒都推測K某是金宣虎，而沉默多時的金宣虎今日終於親自回應事件。

金宣虎今日透過所屬的S.A.L.T.事務所公開道歉文，指最近因為提到他名字的報道而第一次感到這麼害怕，並指他與前女友是懷着好的感情交往，但在交往的過程中卻因為他的疏忽和考慮不周的行為而令對方受到傷害，希望能直接向對方道歉。

他又為令粉絲失望表示抱歉：「直到最後也相信我和為我打氣的大家，很抱歉令你們失望，因為總是有支持我的大家，才會有演員金宣虎，但我忘記了這一點，很抱歉因為我的不足而為所有人帶來麻煩，我想向所有受到傷害的人致歉。」

金宣虎最近正出演KBS綜藝節目《兩天一夜》，製作組表示已決定讓他退出節目，並會盡量將他已拍攝的部份刪走。而金宣虎參演的新片《悲傷熱帶》原定於下月開拍，他之後亦將拍攝電影《Dog Days》和《2點的約會》，據知《悲》片方面正考慮找其他演員代替金宣虎，或者修改劇本並如常於下月開鏡，而《Dog Days》和《2點的約會》亦正考慮更換演員。

此外，有韓媒指金宣虎的前女友曾於2000年至2010年左右在電視台工作，現時正在經營網店，其後有網民爆料指女方是氣象主播出身，並公開她的名字、社交網帳號和網店名字，但未知道是否屬實。