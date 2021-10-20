超自然控出擊！神秘生物等你扭

養寵物的人，應該有一個共同期待，就是下班或下課後趕快回家陪伴家中寵物！在家中默默等待自己的動物，到底是甚麼狀態？相信各位主人都會有所好奇，而具體的好奇程度，似乎看看Bandai推出的「等待中的動物」系列扭蛋的火熱程度就可知一、二。系列出完一彈又一彈，不同的動物以曲腳抱緊自己雙腿的落寞造型，俘虜了大眾的心，不過不知是否因為海陸空的動物已經不想再等了，在最新的一彈中，就以神物生物為主角，是時候輪到各位超自然控出擊啦！

這次推出的「等待中的UMA（未確認生物）」一共有6款，主角包括雪男(雪怪)、外星人、河童、吸血怪物「卓柏卡布拉」、野槌蛇和稀有色野槌蛇等，它們保持着這系列一貫的等待姿勢，Q版的造型加上放空的表情，真是一絕。先為大家介紹一下UMA，首先是野人雪男，乃傳說中在珠穆朗瑪峰活動，介乎於人與猿之間的神秘生物，相信大家比較熟悉的是外星人，又稱宇宙人，是人類對地球以外的智慧生命的統稱。至於河童是日本神話中的傳說生物，牠有鳥的喙、猴子的身體、青蛙的四肢及烏龜的殼，特徵是頭上的碟。吸血怪物「卓柏卡布拉」，Chupacabra，由西班牙字「Chupar」（吸吮）與「Cabra」（山羊）組成，意指吸飲山羊血的野獸，傳說中會攻擊並吸食牲畜的血。最後介紹的是野槌蛇和稀有色野槌蛇，日本傳說中一種類似蛇的神秘生物，名稱有「山野精靈」（野つ霊）之意。這套「等待中的UMA」系列扭蛋預計在10月底推出，現實世界中難以見到的神秘生物，不如在扭蛋的世界相遇啦！