網紅「換臉」Key女星樣落AV　意外揭不得不識4大台妹

台灣網紅小玉利用AI Deepfake（換臉）軟件將性愛影片主角換上女明星、網紅等名人樣，並以作牟利賺超過500萬元新台幣（約139.61萬港元），最後喺大前日（17日）遭警方逮捕。當中受害女性多達過百位，包括台灣女神鄭家純（雞排妹）、蔡依林、峮峮、黃喬歆、郭書瑤等「中晒招」。不過因為小玉嘅「謎之操作」，竟然意外令外界驚覺世上如此多嬌！

愷樂（蝴蝶姐姐）因為同台灣藝人羅志祥爆出「不倫戀」，依家已經「消失於風雨中」，不過佢過往由兒童節目主持人，忽然剝衫谷盡32C做歌手嘅反差，都畀人知道佢係有料之人，更曾經成為台灣十大內衣女神第2名，身形弗爆。

澳洲華裔女歌手陳芳語（Kimberley）最近因為唱出涉辱華歌曲而被封社交網，不過佢真人同佢啲歌一樣火辣！當年佢以一曲《愛你》走紅亞洲，雖然唔係台灣人，但佢台灣出道令人覺得佢「台味」十足，可惜紅歌唔紅人，最後佢踢走純純兔形象，改行爆乳「露線」，即刻得咗，34C唔係浪得虛名，依家仲有個台仔男友，名利雙收。

擁有黎巴嫩及台灣血統嘅瑞瑪席丹（Rima）今年拎咗金馬獎最佳新演員，33C惹火身材令人窒息，佢形象健康又自認Open，平時最愛擺福利圖引人，今年6月佢仲話自己同比利時衝浪教練男友分手，目前仲係單身，各位宅男機會嚟喇！

宅男女神解婕翎大家可能好少聽，由網絡女神紅到變藝人，因為甜美虎牙而爆紅，之後佢再轉戰電競界，同樣出位，不過佢就唔同以上幾位吓吓谷胸見人，反而佢就大玩若隱若現，擁有童顏嘅佢似足年年18，點估到原來佢已經36歲！

----------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！