《永恆族》全球首映　安祖蓮娜祖莉拖子女亮相

漫威(Marvel)最新超英新作《永恆族》(Eternals)於美國時間周一(18日)在洛杉磯舉行全球首映禮。除了華裔導演趙婷之外,片中一眾影星包括安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)、韓星馬東石、莎瑪希爾(Salma Hayek)、華裔女星陳靜、視帝Richard Madden、《權力遊戲》(Game of Thrones)英國男星Kit Harington等亮相。其中安祖蓮娜帶同5名子女撐場!

其中向來以男性打扮的女兒舒蘆(Shiloh)就首度穿女裝裙現身,而養女莎夏娜(Zahara)穿着的透視銀色閃片裙,母親曾於2014年出席奧斯卡時穿過!她表示︰「我的子女都混搭復古服飾和我的奧斯卡舊裙,我們全部都復古和將我的舊物品升級。」至於另一女星莎瑪亦罕有帶埋14歲女兒Valentina一同出席。

除了片中演員之外,早前於全球熱映的漫威另一賣座片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的導演Destin Daniel Cretton以及兩名亞裔演員「尚氣妹」張夢兒和錢信伊都有出席《永》首映禮。