練美娟搞到頭痛嘴脹　阿Dee瞓身食辣痾足4次入埋院

男子組合ERROR成員何啟華（阿Dee）及練美娟有份主持的ViuTV節目《辣王傳》，走遍本地餐廳挑戰辣味料理，相對於女方從小習慣食辣，阿Dee自嘲酸辣已是其極限，平日大多食帶甜味的西式辣，故拍攝該節目時食辣導致皮膚敏感及出風癩，自嘲腸胃麻麻的他說：「冇試過拍完節目係舒服，最嚴重係痾四次先清到，入過一次院後有照腸，可能搞搞吓搞到腸胃更差，變咗ViuTV屎王，每日痾兩、三次，其實係好正常事。」

雖然練美娟自誇無辣不歡，最喜歡食麻辣尋刺激感，不過於節目內也有被其中一種辣考起：「啲人話食麻辣會痾到Pat Pat好痛，但我身體冇呢個反應，好似免疫咗咁，但節目入面試咗隻阿爾蓋特東風螺，熱食冇事，凍食嗰種感覺會令你頭痛、個嘴脹晒，要一個鐘先平伏到。」在旁的阿Dee笑說：「節目入面有咩辣由佢頂，觀眾鍾意睇，我負責表情擔當，所以都係演戲算喇！」

談到韓劇《魷魚遊戲》近日Hit爆全球，本地兩大電視台擬搶灘開拍港版，網友紛紛推舉「木頭人」由炎明熹及阿Dee上陣，對此阿Dee笑說：「我覺得可以勝任到，只要有得畀我發揮就得，不過ERROR兄弟全部唔適合演，或者安排佢哋喺開頭『123紅綠燈』遊戲時畀人哋射死晒點綴吓，因為是但一個演都破壞到部戲，既然我冇得單飛出歌，想單飛拍戲都好呀！（咁你同炎明熹邊個更勝任呢個角色？）唔識畀分，不如一齊演，同韓版有啲唔同嘛！」