學生創意WhatsApp戒煙貼圖及漫畫　在港鐵車站展出宣傳戒煙訊息

「『無煙清新健肺開心』WhatsApp貼圖設計比賽」中學組冠軍作品由德望學校 (中學部)香文恩同學創作。公眾可以前往香港胸肺學會的Facebook專頁下載相關WhatsApp貼圖 。(客戶提供)

【營業資訊】數百名中小學生參加「『唔食煙先至In!』四格漫畫大賽」以及「『無煙清新健肺開心』WhatsApp貼圖設計比賽」，發揮創意將傳統戒煙訊息轉化成為生動活潑的WhatsApp貼圖及漫畫，讓戒煙資訊更廣泛及快捷地透過社交媒體向大眾推廣。乘客可由即日起至2022年1月9日於港鐵上環站及西灣河站的「港鐵‧藝術」展區欣賞得獎作品。

這兩項比賽由香港胸肺基金會、香港胸肺學會以及美國胸肺學院 (港澳分會) 聯手舉辦，旨在向公眾推廣戒煙訊息，以及吸食傳統煙和電子煙的害處。美國胸肺學院 (港澳分會) 副會長黃慧賢醫生表示：「2020年一項以中小學生為對象的問卷調查結果顯示，近三成六的受訪學生相信電子煙對身體的危害較傳統煙為低。事實上，不論電子煙或傳統煙同樣危害健康。我們希望戒煙訊息能夠通過時下常用的社交通訊軟件溝通方式，向更多人廣傳開去。」

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿小姐表示：「健康身體對每個人都至關重要。港鐵每天服務數以百萬人次的市民，很高興今次能透過車站『港鐵‧藝術』展覽推廣戒煙，提醒大眾保持健康體魄。同學們於作品中展示了藝術天賦，將傳統訊息以新穎且生動的模式重新包裝，透過四格漫畫和WhatsApp貼圖向公眾推廣。」

港鐵公司透過「港鐵‧藝術」計劃，將藝術融入不同車站，並推廣藝術共賞。歡迎有興趣參與計劃的藝術家及機構，致電港鐵熱綫 2881 8888 或把建議書提交予港鐵公司。