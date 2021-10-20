重現「Law霸」造型　留鬚鄭嘉穎有望再封視帝？

由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡和羅子溢主演的台慶劇《星空下的仁醫》，尋晚（19日）播完第二集，成集差唔多係鄭嘉穎獨腳戲，飾演「鬍鬚醫生」許甘楓嘅佢，完美演繹情緒由開心到擔心過程，本來氹病童開心嘅佢，因為發現病童肌肉瘤復發變得神情凝重，安慰完病童母親後，又因為另一病童出現腹部腔室症候群，要趕緊收拾心情為對方進行腹腔穿刺，演繹流暢度高盡顯視帝級數。

戲中造型留有一面鬚根嘅鄭嘉穎，佬味甚重，令人聯想到佢喺10年前於劇集《怒火街頭》飾演的「Law霸」羅力亞，當年佢憑此劇拎咗第2次影帝，呢個造型未知能夠帶畀佢第3次封帝殊榮，不過劇集先播咗2集，一切言之尚早，觀眾都拭目以待。

而喺第1集中交代鄭嘉穎與馬國明因一次手術失敗而反目，兩人會否和好如初成為劇集的其中一個主線，暫時來說，評價都好正面，獲得網友洗版式讚賞︰「第一集已經好吸引，不過馬明又做醫生，睇到有啲亂」、「好好睇！難得周家怡，鄭嘉穎都喺度」、 睇到『嘩』咗幾次」、「鍾嘉欣到場的一幕，係第一集最緊張一刻」、「好有誠意，男女主角也很稱職」等等。