威尼斯影后彭妮露告絲從小習「舞」　搞到腳趾畸形

西班牙女星彭妮露告絲（Penélope Cruz）除了演技出眾之外，原來亦是「舞林高手」！未開始成為演員之前她花了9年時間學跳芭蕾舞，不過就因此而負出好大的代價 ！

她曾於訪問中自爆因為長時間訓練芭蕾舞而搞到所有腳趾都扭曲。不過腳趾變形未算悽慘，她說：「我因為跳舞太多而經常令腳趾流血。因為腳甲全部發黑冇晒感覺，所以我要拔走啲腳甲。依家睇番佢哋（腳趾）冇大礙，我都覺得好安慰。」雖然學跳舞令她受盡苦頭，不過她回想起跳舞其實對她成為演員好有幫助。她說：「如果那些年我喺舞蹈世界唔係咁有紀律，相信我喺演員生涯會更難行。」

由於彭妮露自小練舞，所以15歲那年她就被睇中邀請參與西班牙樂隊Mecano的MV《La Fuerza del Destino》演出。從此踏上演員之路！2009年，她憑活地亞倫（Woody Allen）的《情迷巴塞隆拿》（Vicky Cristina Barcelona）而勇奪奧斯卡最佳女配角。2006年，她就憑「恩師」艾慕杜華（Pedro Almodóvar）的《浮花》（Volver）勇奪康城影后。而今年她再下一城憑艾慕杜華的新作《Madres paralelas》再奪威尼斯影后！