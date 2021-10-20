昆頓獲終身成就獎　放風下部開拍《標殺令3》

美國鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）昨日於《第16屆羅馬電影節》獲大會頒發終身成就獎，以表揚他對影壇的貢獻。而在同日的「大師班」上他表示希望下一部開拍《標殺令3》（Kill Bill vol.3）!

昆頓曾直言下部電影將會是他告別作，今次他出席「大師班」時亦被記者問及下部電影的計劃。他表示自己目前仍未有頭緒下一部電影拍乜。有記者提議開拍傳聞已久的《標殺令3》，他即回應說：「Why not？」除了電影之外，他日前受訪時亦表示計畫出影評集以及拍劇集。

查實早於2019年，他在一個訪問時亦「放風」表示有意開拍《標殺令3》作為告別作。他說：「我最近同奧瑪花曼（Uma Thurman）傾過，我又有一啲想法，所以我哋上個禮拜至傾過呢件事，如果我嘅戲中有任何一套可以延續落去，那一定會係《標殺令3》。我好想知道『新娘』（奧瑪角色）10年之後、15年之後會發生咩事？佢個女又會發生咩事？」當時有網民更提議由奧瑪的視星女兒Maya Hawke擔演「新娘」女兒。