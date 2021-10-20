【簡潔生活學】上網睇片學收納也可以嗎？

收納師除了上門為客戶重新整理家居，有時還會舉行收納課程，教授收納理論和實際技巧，因為你總不能每天聘請收納師代勞，需要自行保持整理家居的習慣。

是否所有收納師都可以開班教授？答案：不是，因為收納師講師是需要另外考牌，有別於收納師專注收納個案，而參與收納課程便能清楚認識和示範實際應用。

由於疫情，很多人都在家工作，而收納課程亦轉為用Zoom上課，很多人會問收納課程會學到甚麼？上網看YouTube也有很多整理收納資訊，為甚麼還要參加網上課程或實體課?

無論網上課程或實體課，導師會從理論開始，其中一個環節是要學懂了解客戶需要，才可作出針對性的整理收納建議，學員上實體課便可分組討論，亦可即時向導師發問，到時再詳細講解。

至於實習環節，導師會教導如何應用家中物件去幫助收納，學員亦能學習到一些小知識小技巧，例如摺衫方式，不要小看摺衫這回事，每個家庭的衣櫃大小不一，同一個方法未必適合每個家庭，但上堂時導師會因應學員描述，教導其度身訂造的一套摺衫方法，這個上實體課是有必要，除可即場發問及示範外，學員的精神也比較集中。

最近我就教授一班「前輩級」學員，上Zoom的時候，她們好像重回學生年代，都很積極發問，而上面授課時，她們也邊實習邊互相取笑，課堂氣氛熱鬧，這些都是看YouTube感受不到的。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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