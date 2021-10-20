拍動作戲頻受傷　韓韶禧拍《以吾之名》素顏上陣冇壓力

憑韓劇《夫妻的世界》上位的女星韓韶禧主演的Netflix新劇《以吾之名》於本月15日公開，她今日透過視像接受韓媒訪問，大談拍攝的趣事和對作品的看法。

劇集講述韓韶禧飾演的「尹智友」為了替父親報仇而加入販毒黑幫，並潛入警方尋找殺父兇手報復，劇中有不少動作場面，她受訪時指雖然沒有發生嚴重事故，但確實受了不少傷：「有很多鏡頭我要跟替身做同一動作，所以經常受傷，但因為我吃東西吃得多，可以捱得過去，拍攝時割傷手和受瘀傷都不算是甚麼了。」

她指拍攝《夫》劇時的體重是96磅，拍攝《以》時就增肥至119磅：「只有增肥才可以受得住（動作戲），所以就自然地增肥了。」劇中有不少場面要素顏上陣，問她會否感到有壓力？她說：「不會，不化妝是我的意見，『智友』這個角色是應該要這樣的，比起戴面具，我覺得要讓大家看到『智友』的樣子。」

過往不少網民都只關注韓韶禧的靚樣，但她就形容外觀只是「空殼」，希望今後可以繼續憑演技讓大家改觀。談到有人封她為「新一代全智賢」，她便立即耍手擰頭說：「我現在連自己是誰也不太清楚，在追上其他人之前，應該要自我反思，當我能夠走屬於韓韶禧的路時，才有力量去跟上前輩的路。」