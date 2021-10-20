T760 Apache　飛一般水上體驗

全球遊艇業界的年度盛事「摩納哥遊艇展」（Monaco Yacht Show）在上月下旬舉行，當中雲集多個國際知名品牌的最新力作，既有初次曝光的實體遊艇，也有創意無限的設計概念，令熱愛出海的人士趨之若鶩。像今次介紹的「T760 Apache」，是意大利新興品牌Tankoa Yachts帶到遊艇展發布的概念遊艇，不但賣相有型、性能卓越，其設於船頭的Flying Pool更是「飛」常特別！

航程長達5,000海里

船長76米、總噸位達1,515GT的「T760 Apache」，船身以鋁和鋼為物料，外觀設計受現代建築風格影響，擁有利落的線條，襯上一列列落地玻璃窗，非常有型。室內設計則由著名設計師Alberto Mancini操刀，當中包括1間面積達90平方米的主人套房、4間客房，以及設於船頭的VIP套房。性能方面，有兩種動力配置可供選擇，包括Caterpillar C3512E engines或MTU V4000 M73 engines，兩者均可達至16.5節的最高航速；若保持15節的巡航速度，則可航行5,000海里。

可於「半空」暢泳

說到「T760 Apache」最大的賣點，莫過於船上的娛樂設施，特別是位於上層甲板主人套房前方的Flying Pool最為吸睛。該泳池長9.5米，池底為透明玻璃，當有人在池內暢泳，位於下一層甲板的乘客可清楚看到泳客，驟眼看以為對方是在半空游泳。與此同時，日光可穿透泳池照射至室內的休息室及健身房，既有採光作用，其映射出來的水波紋更為空間增添夢幻感。另外，船主可通過套房延伸出來的一條玻璃水道直達泳池，設計巧妙。

娛樂設施應有盡有

設於底層甲板的海灘俱樂部（Beach Club）是該遊艇另一個特色設施，可按需要打開延伸空間，最多可達150平方米，而且船尾設有一個陷入海面的游泳池，設計上跟上層甲板的Flying Pool互相呼應。另外底層甲板設有船員區和服務區，包括船員餐廳、廚房、洗衣房等。值得一提，船上多層甲板以梯級相連，從海灘俱樂部可直通主甲板，那裏設有大廳、餐廳，並連接戶外休息區。頂層甲板則有一個開放式休閒區，乘客可站在高處一覽海天一色的美景。

規格表

船長：76米

船寬：12.5米

吃水（半載）：3.2米

總噸位：1,515GT

引擎：2 × Caterpillar C3512E engines（2 × 1901 kW @ 1800 rpm）或2 × MTU V4000 M73 engines（2 × 1920 kW @ 1970 rpm）

巡航速度：15節

最高航速：16.5節