癲價100萬換飛入後台？AK了解緊Ian唔開心

人氣男團MIRROR成員Ian（陳卓賢）及Anson Kong（江𤒹生）出席品牌活動，期間大會向日前生日的AK送上蛋糕，之後兩人會乘坐直升機。Ian大表期待：「因為我細個係想做機師，都期待可以睇到維港景色。」AK坦言首次搭直升機，但自爆畏高有點緊張，問到可會驚到攬住Ian？他則謂：「唔會，我係又要驚又要玩，我唔驚搭飛機，因為望風景可以分散注意力。」

擔心fans買唔買到飛

而講到有指明年7月MIRROR將在紅館開騷，AK坦言仍未知是否真：「都係睇報道先知呢件事，我哋未收到正式通知。」Ian亦謂都想快些知道，因可早些準備，講到會開10場？ AK坦言：「唔知係咪真，確實未知。（會唔會問經理人花姐？）佢話再話我哋聽。」而講到他們6位成員將在12月開騷，但有指要消費滿「癲價」100萬才能換飛及入後台影相，對此AK坦言：「我哋唔知換分嘅價錢係點樣，都有聽fans講咁樣仲難過買飛，我哋都了解緊，睇吓fans有冇易啲買飛。」Ian亦坦言：「每次一有騷都幾擔心，擔心fans買唔買到飛，或者要買黃牛，都幾唔開心，開騷都係想報答fans，所以希望多啲朋友睇到，好似我之前同馮允謙個騷有網上直播，可以緩解情況，大家入唔到場都可以網上支持。」可會向公司反映？ AK坦言：「有講過網上直播，嗰邊研究緊。」

AK火箭都識整

而講到ViuTV節目巡禮，公布Ian會與姜濤拍攝以籃球為主題的劇集《季前賽》，他坦言：「都幾開心，因為我好鍾意打籃球，其實我都成日約姜濤打籃球，但都約唔成，今次終於可以一齊打，都有啲擔心如果到時開拍嘅話，可能我哋太興奮，淨係掛住打波。（你哋兩個邊個好波啲？）各有各啦。」他又謂明年開拍。AK亦透露明年年頭將與另外兩位隊友拍劇，但未公布詳情，但由他主理的節目《Have A Sweet Gym》就將於11月播，他會下廚為嘉賓製作甜品，又會做與甜品相應的卡路里的運動，並大讚自己廚藝高超，笑言：「火箭都識整。」