機場Shopping遇插隊　張馨予鬧到惡男頭耷耷

內地女星張馨予憑內地節目《乘風破浪的姐姐2》人氣再度急升，工作勁忙成日要周圍飛，而佢飛之前去Shopping就遇到想插隊埋單嘅惡男，而張馨予禮貌回應後，被惡男攻擊「腦子有問題」，而張馨予一啲都唔怕，女漢子上身，寸爆惡男，更將事件以文字放上網。

張馨予說：「今日小插曲，剛才機場櫃枱買東西，遇到一個男的，說自己飛機快趕不上了，能不能先結帳，那個時候我結帳結到一半，因為買了比較多的東西，如果這個時候停下來就要重新開始，而且我也趕飛機，我就拒絕了他的插隊，然而他態度立馬一變，問櫃枱我這邊結帳還需要等多久，我看櫃檯很忙碌沒聽到他的問話，就和他說我還有大概十分鐘完事，那個男的立馬說『我沒問你話』，然後一個阿姨走過來諮詢現在打折的事情，那個男的回頭對阿姨說：『別問這裏的人，這裏櫃枱邊的人腦子都有問題。』 我聽到他莫名其妙的攻擊轉頭問他：『你再說一遍，是誰有問題，誰都要趕飛機，拒絕你的插隊你就這樣，是誰有問題？』 他眼睛不敢和我對視，只是輕輕在那邊回嘴，他的樣子看起來很膽小，卻一直在攻擊人碎碎念，但又不敢直視對方。」真是影響了原本好心情。

網友睇完之後，喺下面留言話：「姐姐好文筆，一整個畫面感給到」、「姐硬氣」、「遇到這種人真的很無語，不過別為了這種人影響好心情喲」。