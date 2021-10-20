奧迪香港新帥　帶領品牌邁進新里程

【營業資訊】奧迪集團中國及香港區銷售主管兼奧迪香港代表處首席代表Giorgio Delucchi先生，早前以視像形式於全新Audi e-tron GT quattro 及 RS e-tron GT發布會首度亮相，與各位一同見證品牌邁進新里程。Giorgio Delucchi先生在奧迪服務超過20多年，先後於銷售部、售後服務部、奧迪原廠配件部等擔任不同崗位，對品牌有深入的了解。他早於2008年，已於奧迪台灣出任售後服務處長，負責重組品牌服務網絡及認證新產品的相關工作，將奧迪充分擴展到台灣市場。其後在2011年，他前往奧迪中國銷售事業部，領導全國售後服務部。到2014年調往奧迪拉丁美洲，負責該地區的銷售部門。隨後在2018年，他被委派到奧迪加拿大擔任總裁兼首席執行官。

Giorgio Delucchi 其後常駐德國因戈爾施塔特 (Ingolstadt) 的奧迪集團總部。自2020年9月1日起，Giorgio再次回到奧迪最大的單一市場「大中華地區」，出任奧迪集團中國及香港區銷售主管。在他的帶領下，銷售創出佳績，上任首年 (2020 年 9 月至2021年8月) 已售出逾800,000輛新車。在疫情下，中國的奧迪銷量仍然強勁，在2021年首半年已達418,749輛，同比增長達三成八以上。自擔任中國及香港區銷售主管後，他積極推動奧迪多個新項目，包括在香港推出Audi e-tron Sportback、全新Audi A3/S3 Sportback及Sedan、全新Audi Q5 Sportback、Audi Q5及剛剛推出的全新電動車Audi e-tron GT quattro及高性能RS e-tron GT。

此外，Giorgio Delucchi 亦促成奧迪與錦龍汽車集團的合作。自2020年7月起，錦龍成為奧迪香港及澳門區的獨家官方經銷商。此緊密合作夥伴關係對奧迪在香港的業務擴展非常有利。奧迪於2020年9月，與香港新經銷商攜手於太古城開設首個 15,000 平方尺的旗艦陳列室，及於 2021年8月，在九龍灣開設奧迪九龍陳列室，為客戶提供更個性化的體驗，並展示奧迪創新求變的精神和生活方式。展望奧迪在Giorgio Delucchi的帶領下，與香港獨家經銷商錦龍攜手合作，在本地市場會有更美好而長遠的業務計劃和發展。