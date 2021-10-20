湯洛雯被寸過咗更年期　洪永城大膽挑醫生機！

無綫節目《醫醫，我不想再病了》明晚（21日）播出第7集將探討「骨質疏鬆」問題，節目中，陳諾醫生指出過更年期的女士，為骨質疏鬆高危患者，湯洛雯聞言即露出驚嚇樣，隨即被主持黎諾懿及楊潮凱寸爆謂：「佢未過50歲，但係更年期過咗㗎喇。」黃庭鋒及楊潮凱又先後踢爆湯洛雯是「拗柴達人」兼「發雞盲」，黎諾懿即再次出招寸湯洛雯謂：「因為鈍！」楊潮凱「接力」再踩一腳：「可能個腦有少少問題。」「四面楚歌」的湯洛雯大感「氣結」，邊飲恨樣拍枱兼笑着問道：「點解要針對我？」場面搞笑。

至於全程表現相對較正經的何依婷，未知是否受「奀皮仔」洪永城影響，回答問題全程「亂噏」兼「九唔搭八」，不過依婷「廢話」功力明顯不及洪永城，洪永城更一再向醫生「挑機」務求「死都拗番生」，可惜無功而還，最終洪永城被指責為失分的「罪魁禍首」。湯洛雯則明顯爭勝心強，擔任軍師的她，一度因不滿隊友表現出「茅招」補鑊！

本集「健康神獎」為「多功能健身棒」，由兩位男嘉賓洪永城、黃庭鋒輪流挑機；現場所見，二人表現各有各出色，但單看照片，庭鋒的賣力表情讓人覺得他「肌力」較優勝！