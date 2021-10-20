新劇獲汪明荃題字！粵劇新貴王志良林穎施積極綵排唔衰得

新編粵劇《呂布情傾貂蟬》由粵劇界兩位新貴文武生王志良及花旦林穎施擔綱演出，宣傳攻勢鋪天蓋地，尤其紅隧入口巨型廣告及港鐵站沿線燈箱，掛上充滿電影感的海報更是矚目。

首度出任總策劃兼出品人的資深傳媒人彭美施更公布好消息，12月12日首演場於9月30日起開賣，未及三周已爆滿。她說：「近日收到很多戲迷查詢購票，首場已售罄，不過11月26日再開賣2022年2月26及27日兩場門票，希望大家到時繼續購票，盡量滿足戲迷。」

男女主角王志良與林穎施已正在投入排練，兩人收到這個好消息更是振奮，更承諾為讓觀眾看到他們的努力，定必傾情傾力演出。彭美施表示為此劇目投放龐大宣傳費，目的想吸納更廣範層面觀眾，希望通過年輕化作品吸引年輕人入場欣賞，傳統藝術文化代代相傳。

該更獲得八和主席汪明荃支持，親為今次劇名題字，並由粵劇名伶羅家英擔任藝術指導，著名老倌阮兆輝、廖國森、溫玉瑜、阮德鏘、溫子雄及詹浩鋒等助陣演出。該劇謹定於2021年12月12日及2022年2月26-27日假西九文化區戲曲中心大劇院共演三場。