唔知音樂版權分成比例　江若琳：經理人話講你都唔會明

藝人江若琳（原名江玲）2014年與前經理人公司寰宇爆出合約糾紛，案件今日（20日）於金鐘高等法院續審。江若琳與丈夫蕭唯展（前名蕭潤邦）於早上9時45分手拖手抵達法院。

江若琳於2005年滿18歲時，與前公司簽新合約代替舊約。江若琳表示2008至2009年時翻看2005年的合約，因為覺得合約不合理，她說：「我愈做但欠嘅錢愈多，同之前講法唔同。」她不知道可作書面申請解約，但她經常口頭講想申請離開：「因為收到月結單時好灰心，每一次好畀心機工作，欠債就愈來愈多，同公司講唔想再咁樣落去。」原告律師指她2011年至2014年好多工作，欠債已由200多萬降至欠100多萬，江若琳說：「200萬或者100萬都好，對我一啲意義都冇，無論點做，公司都有辦法令我負數。」

對於音樂上的支出高達300萬的說法，江若琳表示不記得，也大有考究。她解釋接受不同媒體訪問時都講到唱歌是夢想，這樣說DJ才會播放她的歌。但覺得夢想是好貴，她不能跟人透露，其實所有花費都需要由她支付，直至2008年時她受到好大委屈，因捲入林小明的家庭問題，江母向傳媒展示江若琳雙位數存款的存摺，顯示江若琳好窮困，她說：「我畀人屈，唔係去到絕路唔會講出嚟！」

原告大律師表示2006年有口頭協議，她需要支付音樂上製作、宣傳所有支出，江若琳否認有人跟她講過。原告人大律師再指出2009年時有另一口頭協議，江若琳會獲得多少音樂和版權的分成比例，江若琳亦表示沒有聽過：「我有問過經理人音樂收入係點計，回覆話好複雜，講你都唔會明。」提到寰宇為她分別於2010及2011年與北京鳥人和香港星煥唱片公司簽約出歌，江若琳說：「到2014年我冇收過星煥一蚊。」

案件編號：HCA 1225/2014