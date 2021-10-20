陳家樂密密撳App買碎股　劉佩玥儲錢學投資！

日前大結局的劇集《把關者門》主角陳家樂及劉佩玥（Moon），昨晚（19日）齊齊開Live，更找來中銀香港個人金融及財富管理部客層管理處主管温晞文（Tania）與網民分享後生仔女用手機App理財投資的心得。

家樂與Moon憑拍劇結緣，在直播互動分享會時，二人重提不少拍攝趣事，家樂更笑言拍完此劇後各有各忙，終於可以在工作中與好拍檔重聚，而Moon就大爆家樂會在公餘時間密密撳手機，當初以為他休息時打機玩遊戲，而家樂就解釋誤會一場，當時純粹用手機App處理個人投資。

家樂在直播中與Moon交換不少投資心得，二人均表示由於工作作息不定時，不少理財都要靠手機App處理，認同要將收入穩健地投資增值。二人表示現在是事業搏殺期，要努力工作之餘，更要學習投資，當中課題包括到儲蓄、投資股票，甚至買「磚頭」話題都無所不談，而Moon笑言屬「小資女」投資人士，認同投資金額應量力而為，認為穩健投資保本是基本目標，其中二人都有接觸買賣碎股，學習投資。

對於股票買賣，家樂自言喜歡金額上的靈活彈性，最近嘗試買碎股，適合他量力而為的財產管理哲學，他說：「今次開Live，真的從嘉賓Tania口中學懂了更多一般碎股交易的知識。我自己覺得買賣碎股是一項幾好投資，因為流動資金不是太多，如果想買一些一手金額好大的股票，未必可以一次過買到，如果可以用較低入場費完成交易，風險低一點，又不用要有一大筆錢才買到，更加靈活，方便年輕人。」

劉佩玥近日忙於開工拍攝新劇，而提到投資，她透露自己是乖乖女聽父母意見，已揀定投資步伐，首先儲一筆錢才投資：「少至幾萬元，多至十幾廿萬，都可以做多元化投資動作，會先買保險，再留意投資基金，然後先買股票，要一步一步。自己不是投資或股界神童。如果蝕光錢會非常肉赤，又不想承受太高風險。」她表示現在有時間都會為自己未來好好打算：「聽完Tania嘅分享，先知道依家市面上嘅手機App好方便，可以隨時隨地規劃自己嘅投資計劃，輕鬆設定唔同嘅人生目標，例如置業或者退休等等，輸入簡單資料就可以即時計算目標差距，慳咗好多時間呀，啱晒我哋啲忙碌一族！」